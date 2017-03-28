Иллюстрации предоставлены пресс-службой
Команда Depot WPF провела ребрендинг фирменных магазинов «Верность качеству», а также представила дизайн упаковки шоколада и шоколадных конфет, айдентику и систему визуальных коммуникаций бренда.
Кондитерская фабрика «Верность Качеству» начала свою работу в 2001 году с производства премиального шоколада с корпоративной символикой клиентов. С командой Depot WPF компания работает не первый раз: в 2015 году агентство разработало для фабрики бренд «Априори». В том же году компания начала производить конфеты и шоколад ручной работы и открыла сеть шоколадных бутиков «Верность качеству».
Но рынок шоколада ручной работы был новым для компании, и прежний фирменный стиль плохо воспринимался целевой аудиторией. Перед Depot WPF стояла задача разработать айдентику, упаковку и концепцию оформления бутиков (ритейл-бук) «Верность качеству». Бренд должен был занять лидирующие позиции в категории шоколадной продукции ручной работы.
Вера Зверева, арт-директор Depot WPF
И уже в рамках этой системы было разработано несколько уникальных форматов упаковки, руководство по оформлению интерьеров, бирки, паттерны, упаковочная бумага, ценники и другие носители.
В основе креативной концепции – идея застывшего времени. Как объясняют авторы проекта, время как будто останавливается, когда человек занимается чем-то приятным и важным: «вкус шоколада «Верность Качеству» — то, ради чего можно забыть о времени и даже заставить мгновение остановиться».
Станислав Неретин, арт-директор проекта и автор идеи
Легенда вдохновила дизайнеров на создание соответствующей визуальной концепции. Логотипом бренда стал циферблат часов без стрелок, символ застывшего времени. Стрелки и римские цифры дизайнеры также использовали в качестве декоративных элементов в оформлении магазинов и дизайне упаковки.
Состав творческой группы
«Верность Качеству» (клиент)
Директор по маркетингу: Елена Лапшина
Depot WPF (креатив)
Руководитель проекта: Валентина Седоренко, Елена Кириллова, Александр Зазвонов
Креативный директор: Алексей Фадеев
Арт-директора: Станислав Неретин, Вера Зверева, Анна Большакова
Дизайнеры: Татьяна Миколаевская
3D: Антон Минаев, Виталий Гавриш