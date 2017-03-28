Depot WPF разработало фирменный стиль шоколада, конфет и шоколадных бутиков



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Команда Depot WPF провела ребрендинг фирменных магазинов «Верность качеству», а также представила дизайн упаковки шоколада и шоколадных конфет, айдентику и систему визуальных коммуникаций бренда.

Кондитерская фабрика «Верность Качеству» начала свою работу в 2001 году с производства премиального шоколада с корпоративной символикой клиентов. С командой Depot WPF компания работает не первый раз: в 2015 году агентство разработало для фабрики бренд «Априори». В том же году компания начала производить конфеты и шоколад ручной работы и открыла сеть шоколадных бутиков «Верность качеству».

Но рынок шоколада ручной работы был новым для компании, и прежний фирменный стиль плохо воспринимался целевой аудиторией. Перед Depot WPF стояла задача разработать айдентику, упаковку и концепцию оформления бутиков (ритейл-бук) «Верность качеству». Бренд должен был занять лидирующие позиции в категории шоколадной продукции ручной работы.





Вера Зверева, арт-директор Depot WPF

Команде Depot WPF поручили не просто обновить оформление фирменных магазинов и продукции под маркой «Верность качеству», а скорее вывести восприятие бренда на новый уровень. Поэтому главным элементом этого масштабного проекта стало создание новой системы, новой внутренней логики бренда.



И уже в рамках этой системы было разработано несколько уникальных форматов упаковки, руководство по оформлению интерьеров, бирки, паттерны, упаковочная бумага, ценники и другие носители.

В основе креативной концепции – идея застывшего времени. Как объясняют авторы проекта, время как будто останавливается, когда человек занимается чем-то приятным и важным: «вкус шоколада «Верность Качеству» — то, ради чего можно забыть о времени и даже заставить мгновение остановиться».





Станислав Неретин, арт-директор проекта и автор идеи

Мы создали легенду о мастерах-шоколатье, которые много-много лет искали идеальный рецепт шоколада. И в день, когда они создали шоколад с идеальным вкусом, они решили остановить время — чтобы навсегда остаться верными качеству созданного рецепта. До наших дней в память о том дне дошел символ часов без стрелок.





Легенда вдохновила дизайнеров на создание соответствующей визуальной концепции. Логотипом бренда стал циферблат часов без стрелок, символ застывшего времени. Стрелки и римские цифры дизайнеры также использовали в качестве декоративных элементов в оформлении магазинов и дизайне упаковки.

Состав творческой группы

«Верность Качеству» (клиент)

Директор по маркетингу: Елена Лапшина

Depot WPF (креатив)

Руководитель проекта: Валентина Седоренко, Елена Кириллова, Александр Зазвонов

Креативный директор: Алексей Фадеев

Арт-директора: Станислав Неретин, Вера Зверева, Анна Большакова

Дизайнеры: Татьяна Миколаевская

3D: Антон Минаев, Виталий Гавриш