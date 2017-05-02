Мастерская Димы Барбанеля обновила фирменный стиль культового рынка



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Ремонт на Даниловском рынке наконец-то завершен. Команда архитекторов полностью пересмотрела функциональное зонирование рынка. Здание сохранило свой архитектурный облик, но чердак превратился в мансарду с кулинарной школой, а рядом появилась площадь со скамейками и деревьями. Сегодня на рынке можно попробовать самые разные блюда – повара готовят пекинскую утку, фалафель, осьминогов, армянскую долму и марокканский тажин, бургеры и лепешки. Новому Даниловскому требовался новый фирменный стиль, который разработала Мастерская Димы Барбанеля.

Холдинг Ginza Project объявил о завершении капитального ремонта Даниловского рынка, который состоялся впервые с момента возведения здания в 1986 году. Команда проекта решила сохранить традиционный архитектурный облик здания, но кардинально пересмотрела зонирование. Теперь в центре рынка расположился остров с рыбой и морепродуктами на льду и в огромных аквариумах. От него лучами расходятся торговые зоны: мясной, сырный и молочный остров, отделы с птицей, соленьями и мясными деликатесами, а также гастрономические корнеры.

Архитекторы превратили чердак в просторную мансарду (400 кв.м), где откроется первая в России кулинарная школа Джейми Оливера. Кроме того, изменилась и прилегающая к рынку территория: вместо двухметрового забора стоят легкие ограждения, асфальт заменили брусчаткой. Возле Даниловского также появилась небольшая городская площадь со скамейками и деревьями.

«Для нас Даниловский стал серьезным и важным пилотным проектом. Мы ставили перед собой цель сделать уникальный для Москвы рынок с качественными и разнообразными продуктами. Место, где можно не только сделать покупки, но и интересно провести время, вкусно поесть. За 2 года нам действительно удалось изменить многое. Надеемся, эти преобразования заметны. Мы провели капительный ремонт, не нанеся вреда архитектурному облику здания, попытались сделать рынок удобным как для покупателей, так и для продавцов», - рассказывает Дмитрий Сергеев, основатель, старший партнер Ginza Project.

Обновленному Даниловскому рынку требовался новый фирменный стиль. Разработкой айдентики занялась Мастерская Димы Барбанеля. Как рассказали дизайнеры, с основу нового стиля легла иконографика из гротескных образов, объединяющих фигуры людей, животных и овощей. Авторы старались сделать иллюстрации простыми, как детские рисунки, и знакомыми по вывескам старых продуктовых магазинов.

Элементы стиля будут видоизменяться в зависимости от сезона, уточняют дизайнеры. «Главное послание фирменного стиля – пригласить посетителей Даниловского рынка окунуться в атмосферу света, тепла, благополучия и совместной трапезы», - рассказывают авторы проекта.

«Новая айдентика призвана передать суть тех масштабных преобразований, которые происходили на рынке за последние два года, и сформировать новый узнаваемый образ Даниловского рынка в соответствии с мировыми трендами развития торговых пространств, сохранив при этом его историческую составляющую», - комментирует Ольга Кукоба, креативный директор Даниловского рынка.