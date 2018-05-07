9 капсульных коллекций, почтовая марка и кнопочный «Царь-телефон»

Выборы и сам президент нашей страны вдохновляют многие бренды. Стоит вспомнить креатив, который окружал нас повсюду в преддверии голосования в марте 2018 года.

Сегодня в 12:00 состоялась торжественная инаугурация президента Владимира Путина. В его честь на рынке появился кнопочный телефон за 2 млн рублей, прозрачный жилет и еще десятки элементов одежды и аксессуаров в стилистике России и Путина.

«Царь-телефон» от Caviar

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил серию кнопочных «Царь-телефонов» и iPhone X, посвященных инаугурации Владимира Путина.

Дизайн телефона «Inauguration Diamond» построен на использовании ключевых символов власти в Российской Федерации, которые занимают важное место в церемонии инаугурации — это специальный экземпляр Конституции Р Ф , на который Президент кладет правую руку во время приношения присяги и Знак Президента Российской Федерации, находящийся во время церемонии, у Президента по левую руку.

Красный цвет кожи, золотой герб и даже шрифт в дизайне телефона — полностью повторяют те, что украшают обложку Конституции, а медальон с надписью «Польза, честь и слава» заимствован со Знака Президента Российской Федерации, представляющего собой символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством». Корпус телефона отлит из золота 750 пробы, декорирован натуральной кожей, гравировками и 95-ю бриллиантами. Этот телефон выпущен лимитированной серией из 7 экземпляров, что символично дате инаугурации — 7 мая.

Стоимость эксклюзивного устройства составляет около 2 млн рублей.

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Марка от «Почты России»

На знаке — надпись о событии с датой, изображение Спасской башни и Сенатского дворца Московского Кремля. Эта марка стала четвертой — ранее подобные знаки, посвященные инаугурации президента России, выпускались в 2000, 2008 и 2012 годах.

К марке также выпустили тематический конверт. На нем изобразили президентский штандарт и памятную надпись.

Российские дизайнеры, вдохновленные прошедшими выборами и сегодняшей инаугурацией президента Владимира Путина, выпустили девять капсульных коллекций, продажа которых стартовала в 12:00.

Футболки с датой инаугурации, бомберы, свитшоты, кепки, браслеты и другие предметы одежды и аксессуары создали российские модные дома Atelier B by Gala B, Artem Shumov, Igor Gulyaev, Arut Mscw, Sensus Couture, N. Legenda, Za_Za, Doubleastudio, Kondakova.

Atelier B by Gala B

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ARUT MSCW

N. LEGENDA

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ZA_ZA

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SENSUS COUTURE

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Artem Shumov

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KONDAKOVA

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DOUBLEASTUDIO

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IGOR GULYAEV