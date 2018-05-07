Выборы и сам президент нашей страны вдохновляют многие бренды. Стоит вспомнить креатив, который окружал нас повсюду в преддверии голосования в марте 2018 года.
Сегодня в 12:00 состоялась торжественная инаугурация президента Владимира Путина. В его честь на рынке появился кнопочный телефон за 2 млн рублей, прозрачный жилет и еще десятки элементов одежды и аксессуаров в стилистике России и Путина.
«Царь-телефон» от Caviar
Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил серию кнопочных «Царь-телефонов» и iPhone X, посвященных инаугурации Владимира Путина.
Дизайн телефона «Inauguration Diamond» построен на использовании ключевых символов власти в Российской Федерации, которые занимают важное место в церемонии инаугурации — это специальный экземпляр
Красный цвет кожи, золотой герб и даже шрифт в дизайне телефона — полностью повторяют те, что украшают обложку Конституции, а медальон с надписью «Польза, честь и слава» заимствован со Знака Президента Российской Федерации, представляющего собой символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством». Корпус телефона отлит из золота 750 пробы, декорирован натуральной кожей, гравировками и 95-ю бриллиантами. Этот телефон выпущен лимитированной серией из 7 экземпляров, что символично дате инаугурации — 7 мая.
Стоимость эксклюзивного устройства составляет около 2 млн рублей.
Марка от «Почты России»
На знаке — надпись о событии с датой, изображение Спасской башни и Сенатского дворца Московского Кремля. Эта марка стала четвертой — ранее подобные знаки, посвященные инаугурации президента России, выпускались в 2000, 2008 и 2012 годах.
К марке также выпустили тематический конверт. На нем изобразили президентский штандарт и памятную надпись.
Российские дизайнеры, вдохновленные прошедшими выборами и сегодняшей инаугурацией президента Владимира Путина, выпустили девять капсульных коллекций, продажа которых стартовала в 12:00.
Футболки с датой инаугурации, бомберы, свитшоты, кепки, браслеты и другие предметы одежды и аксессуары создали российские модные дома Atelier B by Gala B, Artem Shumov, Igor Gulyaev, Arut Mscw, Sensus Couture, N. Legenda, Za_Za, Doubleastudio, Kondakova.