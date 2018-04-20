ФСБ утверждает, что Дуров пришёл на смену Мавроди в вопросах финансовых махинаций

Настоящей причиной для блокировки мессенджера Telegram в России возможно стали планы его владельца Павла Дурова запустить свою криптовалюту, сообщает РБК.

Об этом написал в письме сотрудник ФСБ, разъясняя, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера свою финансовую систему.

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм <…>. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — говорится в письме.

Подлинность письма подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Однако сам автор письма свою причастность к нему отрицает и комментариев не даёт.