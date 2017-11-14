В нее интегрирована реклама элитных жилых комплексов Москвы и Подмосковья



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Канал РБК ТВ и редакция журнала «Новостройки» (рекламное агентство Интегро Медиа , которое специализируется на продвижении недвижимости) начали совместное производство первой на российском телевидении программы о недвижимости с использованием технологии виртуальной реальности (VR), сообщили Sostav.ru стороны. Утверждены 20 выпусков новой программы «Новостройки рекомендуют», первые из которых появятся в эфире РБК ТВ до 29 ноября. Ее ведущим станет главный редактор «РБК.Недвижимость» Игнат Бушухин.

Формат десятиминутной программы включает обзор новостей и тенденций на рынке недвижимости, репортажи со строительных площадок новостроек, интервью с главами девелоперских компаний и основную часть — презентации строящихся жилых комплексов. В них будут задействованы все возможные видеоформаты — от традиционного 3D до продвинутого VR.

На данном этапе заключены контракты с 170 жилыми комплексами, обзор которых будет в программе. Среди их застройщиков — KR Properties, «Шатер Девелопмент», ФСК Лидер и другие компании.

«Долгое время рынок недвижимости был вне поля “general news — СМИ”, оставаясь прерогативой специализированных изданий. Однако, рост объемов строительства в Москве, рост конкуренции среди девелоперских компаний, доступность ипотеки и т.д. делают новости о недвижимости важным сегментом в деловом и потребительском информационном поле. Программа “Новостройки рекомендуют” станет проводником на рынке девелопмента и важным инструментом принятия решения для тех, кто задумывается о покупке нового жилья», — комментирует главный редактор «РБК.Недвижимость» Игнат Бушухин.

В одном выпуске программы «Новостройки рекомендуют» ведущий будет рассказывать о трех строящихся жилых комплексах Москвы и Подмосковья (отличительные особенности, локация, сроки сдачи и т.п.). На интерактивной карте он предложит рассмотреть районы, где они находятся, и прогуляться по ним в формате виртуальной реальности. В рамках заданного сценария и благодаря подробному моделированию объектов зрители увидят инфраструктуру, фасады домов, планировки квартир и др.

«В продвижении строящейся недвижимости бизнес, премиум и элит-класса мы заметили такую проблему: человек не понимает, что он купит, и, как правило, осознает только ценность локации. Продвинутые застройщики делают виртуальную реальность на сайтах и в офисах продаж (VR очки), благодаря чему можно рассмотреть будущий объект недвижимости со всех сторон. Но это работа уже с привлеченными покупателями. Наша задача — привлечь на сайты и в офисы продаж именно новых покупателей. Наш инструмент виртуальной реальности на телевидении позволяет потенциальному покупателю узнать продукт, погрузиться в проект и осознать его ценность, что за такие деньги стоит купить эту недвижимость. Когда можно воочию увидеть то, чего еще нет, принятие решение становится гораздо легче», — объясняет гендиректор Integro Group Тимур Давыдов.

РБК — российский федеральный телеканал бизнес-тематики, на котором представлены экономические, финансовые и политические новости. По словам главы Integro Group, для запуска VR-программы о новостройках был выбран РБК ТВ, поскольку канал является наиболее аффинитивным для целевой аудитории, покупателей элитной недвижимости. Та же аудитория, но, например, в утреннем прайме «Первого канала» или НТВ стоит гораздо дороже.

Согласно данным Mediascope, месячный охват РБК ТВ составляет 19,2 млн. человек. Кроме того, более миллиона просмотров видеоконтента в месяц канал получает в социальных сетях.