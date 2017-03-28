Сеть ответила на язвительные комментарии из Сети огромным баннером в центре столицы





В начале марта в сети быстрого питания KFC появилось новое блюдо для перекуса – мексиканские такос. С первых дней продаж в Сети появились язвительные шутки в адрес новинки, касающиеся, в частности, размера блюда.

«Кажется, он меньше моего мизинца», «Тирион Ланистер в мире еды», «Он такой маленький потому что ему холодно» и т.п. писали о традиционном мексиканском блюде посетители ресторанов быстрого питания KFC.





В свою очередь компания не стала игнорировать отзывы покупателей и ответила на претензии клиентов лозунгом: «Размер – это не главное». Именно эта фраза появилась на динамическом брендмауэре, размещенном на фасаде кинотеатра «Октябрь» в центре Москвы. Помимо основного слогана, на экране периодически появляются критические комментарии из соцсетей, ответом на которые и стал огромный баннер.