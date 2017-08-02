Посредством соцсетей Министерство туризма старается привлечь интерес к стране

Проект для Министерства туризма Швейцарии реализует агентство Zebra Hero. Формат Instagram-сериала был выбран неслучайно: вся история построена на героине – Равшане Курковой (популярная актриса, а также instagram-блогер с 2 млн подписчиков).

Цель проекта – привлечь внимание аудитории к отдыху в Швейцарии, вдохновить атмосферой, природой и интересными местами.

Instagram-сериал «Швейцария в 7 фотографиях с Равшаной Курковой» можно считать одним из первых в таком жанре, который был выполнен силами российской креативной команды. Помимо странички Министерства туризма в Instagram, фотографии и видеоролики проекта публикует в своем аккаунте и сама Равшана.

Равшана Куркова, актриса: Мне нравится экспериментировать с жанрами, и Instagram-сериал в этом плане был интересным челленджем. Это новый визуальный язык со своими законами и очень сжатым хронометражем – у тебя всего минута на то, чтобы рассказать полноценную историю. Ну и сама идея этих мини-фильмов мне кажется симпатичной. Мне нравится экспериментировать с жанрами, и Instagram-сериал в этом плане был интересным челленджем. Это новый визуальный язык со своими законами и очень сжатым хронометражем – у тебя всего минута на то, чтобы рассказать полноценную историю. Ну и сама идея этих мини-фильмов мне кажется симпатичной.

«Мы дали Равшане Polaroid с 7 кадрами, чтобы получить 7 самых классных фотографий. Поэтому каждый снимок особенно важный и за каждым – история, которые будут выходить одна за другой в течение недели», – рассказал Sostav.ru продакшн-директор Zebra Hero Андрей Пауков.

По словам Key Account Manager в Switzerland Tourism Наталии Сизовой, Швейцария, с одной стороны, — это роскошные отели, безупречный сервис, гастрономические рестораны, дорогие бутики. С другой – эта альпийская страна возвращает к истокам, сближает с природой, помогает восстановить силы, отдохнуть от суеты. «Поездка в Швейцарию и погружение в ее природу – это настоящий цифровой детокс. И это особенно важно для жителей мегаполисов любого возраста», – отметила Наталия Сизова.

«Главный вызов был рассказать истории, где действующих лица два: не только Равшана, но и Швейцария. У меня есть опыт выездных проектов с малой съёмочной группой (Камчатка с FollowMeTo, Китай), но раньше это были более документальные съемки, лайфстайл, а здесь мы замахнулись на постановочные ролики с подробным сценарием и раскадровкой. Съёмочные экспедиции — это богатство для кадра и кайф для производства, по-моему, это чувствуется в роликах», - добавила режиссер Таня Гулина.

Креатив и продакшн: Zebra Hero

Клиент: Министерство туризма Швейцарии

Режиссер: Tatiana Gulina

Креативный продюсер: Andrey Paoukov

Оператор: Andrei Maica

Креативный директор: Artem Tsaregorodtsev

Сценарист: Elnara Yalaltdinova

Аккаунт-директор: Lena Samoilova

Аккаунт: Natalia Agapova

Продюсер: Alexandr Khomich

Арт-директор: Konstantin Groznov

Монтаж: Yuri Karikh, Vladimir Vaulin, Alexei Ivanov

Цветокоррекция: Serafim Salnikov, Eugene Gvozdev, Konstantin Kuchin, Andrei Maica

Моушн-дизайн: Dmitry Kornienko, Dmitry Isaev, Yaroslav Semenov

Саунд-дизайн: Stanislav Paushev

Визажист: Kirill Sozonov

Особая благодарность: Stas Rumyantsev