Проект для Министерства туризма Швейцарии реализует агентство Zebra Hero. Формат Instagram-сериала был выбран неслучайно: вся история построена на героине – Равшане Курковой (популярная актриса, а также instagram-блогер с 2 млн подписчиков).
Цель проекта – привлечь внимание аудитории к отдыху в Швейцарии, вдохновить атмосферой, природой и интересными местами.
Instagram-сериал «Швейцария в 7 фотографиях с Равшаной Курковой» можно считать одним из первых в таком жанре, который был выполнен силами российской креативной команды. Помимо странички Министерства туризма в Instagram, фотографии и видеоролики проекта публикует в своем аккаунте и сама Равшана.
«Мы дали Равшане Polaroid с 7 кадрами, чтобы получить 7 самых классных фотографий. Поэтому каждый снимок особенно важный и за каждым – история, которые будут выходить одна за другой в течение недели», – рассказал Sostav.ru продакшн-директор Zebra Hero Андрей Пауков.
По словам Key Account Manager в Switzerland Tourism Наталии Сизовой, Швейцария, с одной стороны, — это роскошные отели, безупречный сервис, гастрономические рестораны, дорогие бутики. С другой – эта альпийская страна возвращает к истокам, сближает с природой, помогает восстановить силы, отдохнуть от суеты. «Поездка в Швейцарию и погружение в ее природу – это настоящий цифровой детокс. И это особенно важно для жителей мегаполисов любого возраста», – отметила Наталия Сизова.
«Главный вызов был рассказать истории, где действующих лица два: не только Равшана, но и Швейцария. У меня есть опыт выездных проектов с малой съёмочной группой (Камчатка с FollowMeTo, Китай), но раньше это были более документальные съемки, лайфстайл, а здесь мы замахнулись на постановочные ролики с подробным сценарием и раскадровкой. Съёмочные экспедиции — это богатство для кадра и кайф для производства, по-моему, это чувствуется в роликах», - добавила режиссер Таня Гулина.
Креатив и продакшн: Zebra Hero
Клиент: Министерство туризма Швейцарии
Режиссер: Tatiana Gulina
Креативный продюсер: Andrey Paoukov
Оператор: Andrei Maica
Креативный директор: Artem Tsaregorodtsev
Сценарист: Elnara Yalaltdinova
Аккаунт-директор: Lena Samoilova
Аккаунт: Natalia Agapova
Продюсер: Alexandr Khomich
Арт-директор: Konstantin Groznov
Монтаж: Yuri Karikh, Vladimir Vaulin, Alexei Ivanov
Цветокоррекция: Serafim Salnikov, Eugene Gvozdev, Konstantin Kuchin, Andrei Maica
Моушн-дизайн: Dmitry Kornienko, Dmitry Isaev, Yaroslav Semenov
Саунд-дизайн: Stanislav Paushev
Визажист: Kirill Sozonov
Особая благодарность: Stas Rumyantsev