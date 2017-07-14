В компании отреагировали на скандальную историю с бизнесменом

burgerking.ru

В продолжение провокационных акций, компания Burger King выпустила «Полонский бургер». Попробовать его пригласили, в первую очередь, журналистов.

Рекламная кампания проходит под слоганом "Попробуйте раскусить Полонского". Новый бургер, стоимостью 450 рублей, состоит из пяти котлет, двух яйц и большого перца Чили.

"Это будет самый жирный среди наших бургеров и самый большой, как башня Федерация. На разработку бургера мы потратили 2 года и 2.5 миллиарда рублей", - сообщили в компании.

Напомним, что 13 июля, суд приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 млрд рублей, которые он частично вывел на строительство других проектов, в том числе "Башни Федерация" в Москве. Однако сразу после оглашения приговора бизнесмен был отпущен из зала суда в связи с истечением срока давности.