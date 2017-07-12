Бизнесмен избежал наказания благодаря истечению срока давности



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Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу девелоперской компании Mirax Group Сергея Полонского к пяти годам колонии за хищение в особо крупном размере, но тут же освободил от наказания за истечением срока давности, сообщают "Ведомости".

Напомним, Полонский обвинялся в мошенничестве при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Обвинение доказало суду, что он похитил 2,6 млрд рублей у дольщиков и вывел как минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов, в том числе "Башни Федерация" в Москве. Бизнесмен скрывался от российских правоохранительных органов в Камбодже, однако в мае 2015 года власти страны выдали его России.

Сам Полонский отказался признать свою вину и встретил приговор аплодисментами. Ранее он называл свое уголовное дело бредом. "Я создал лучшую в России и в мире компанию стоимостью 4,5 млрд долларов, а меня обвиняют в том, что я украл 100 квартир. Вы в это верите?", - сообщал он.

Другой фигурант дела – гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин приговорен к двум годам лишения свободы, а руководитель финансового департамента компании "Миракс групп" Александр Паперно - к трем годам.