Внедряемая система автоматически определяет подходящий для аудитории контент и увеличивает эффективность рекламы

Rambler Group на базе собственных медиа активов началось полномасштабное тестирование единой системы контентных рекомендаций на основе Big Data. Система позволяет автоматически подбирать пользователям информационно-развлекательный контент в соответствии с их интересами и индивидуальными поведенческими особенностями, сообщили в пресс-службе компании.

Алгоритм системы анализирует обезличенный массив неструктурированных данных и сегментирует аудиторию по различным профилям, что позволяет сформировать персональные пользовательские рекомендации. Более релевантная выдача контента позволит увеличить CTR (кликабельность) и другие показатели эффективности рекламы.

Эксперименты, проведенные в первом квартале 2018 года на исследуемой группе пользователей, показали, что CTR увеличились на 10%-50%, в зависимости от выбранного сегмента, а глубина просмотра контента и среднее время, проведенное на медиа площадках Rambler Group, на 17%.