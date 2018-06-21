Rambler Group на базе собственных медиа активов началось полномасштабное тестирование единой системы контентных рекомендаций на основе Big Data. Система позволяет автоматически подбирать пользователям информационно-развлекательный контент в соответствии с их интересами и индивидуальными поведенческими особенностями, сообщили в пресс-службе компании.
Алгоритм системы анализирует обезличенный массив неструктурированных данных и сегментирует аудиторию по различным профилям, что позволяет сформировать персональные пользовательские рекомендации. Более релевантная выдача контента позволит увеличить CTR (кликабельность) и другие показатели эффективности рекламы.
Эксперименты, проведенные в первом квартале 2018 года на исследуемой группе пользователей, показали, что CTR увеличились на 10%-50%, в зависимости от выбранного сегмента, а глубина просмотра контента и среднее время, проведенное на медиа площадках Rambler Group, на 17%.
«Rambler Group — один из лидеров на рынке технологий, медиа и развлечений. Нас читают, смотрят и слушают, десятки миллионов людей. Мы видим, что на фоне усиливающегося информационного шума, люди все чаще хотели бы получать только ту информацию, которая им действительно интересна. Найденные нами решения позволяют справиться с этой задачей. Учитывая, что в нашем холдинге собраны популярнейшие онлайн издания, масса цифровых сервисов и крупнейшая объединенная сеть кинотеатров, мы способны аккумулировать и обрабатывать Большие данные. Это в свою очередь обеспечивает высокую точность работы наших алгоритмов», — подчеркивает Роман Линин, генеральный директор Rambler Group.