Сервис сравнения товаров и цен — один из старейших проектов Рунета

Медиахолдинг Rambler&Co (объединяет «Рамблер», «Афиша», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», LiveJournal и другие площадки, совокупная месячная аудитория — 42 млн. человек) не продает сервис сравнения товаров и цен Price.ru, принадлежащий компании. Об этом Sostav.ru сказал заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что структуры Александра Мамута, владеющего Rambler&Co, намерены продать Price.ru и выручить за него $5 млн. По информации издания, предложение разослано 20-30 фондам и стратегическим инвесторам. В четвертом квартале 2016 года выручка Price.ru возросла на 70%, аудитория сайта в мае 2017 года по Mediascope составила 1,7 млн. человек, а у конкурента «Яндекс.Маркета» — 19,4 млн. пользователей, написал Ъ.

"Мы не продаем этот актив", — пояснил Максим Тадевосян. В пресс-службе Rambler&Co уточнили, что “единственное, что достоверного в статье «Коммерсанта» — это рост Price.ru на 70%”.

Price.ru — один из старейших интернет-проектов, запущенный в 1997 году компанией «Прайс Экспресс», как каталог для сравнения цен на компьютерную технику и офисное оборудование. В 2008 году Rambler полностью выкупил интернет-портал. Сейчас в агрегаторе собраны предложения от 4 тыс. магазинов.