Проект, который помог питерцам полюбить дождь, взял серебро в Outdoor и бронзу в Mobile на Cannes Lions-2018

Больше года назад оператор Tele2 провел масштабное обновление сети, качественно улучшив связь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания хотела привлечь активных пользователей интернета, но для этого надо было продемонстрировать им высокое качество услуг Tele2. Следующим шагом для оператора было укрепление имиджа бренда — некоторые жители все еще воспринимали его как не самого современного. Это и стало нашей задачей: донести инновационный подход Tele2 и показать, что оператор понимает жителей Петербурга.

Что приходит на ум, когда вы думаете про Питер? Правильно — дождь! Пасмурная погода давно стала визитной карточкой города на Неве. Дождю посвящены сотни песен, стихов, мемов и даже памятник в самом центре северной столицы. Поэтому мы ни на секунду не сомневались, что эта тема будет более чем актуальна для питерцев.

Второй известный минус города — непредсказуемая застройка исторической части. Из-за бесконечных дворов-колодцев, арок и навесов может легко получиться, что в метре от широкого проспекта у вас пропадет или опустится до минимума уровень 4G-сигнала. Хуже этого может быть только, если в этом самом месте вам придется прятаться от дождя.

Нам в Geometry пришла идея превратить эти два минуса города в плюс и родился проект Rain Wi-Fi. Суть проста — установить в Питере первый в мире 4G-генератор, превращающий дождь в бесплатный интернет.

Команда Geometry разработала несколько вариантов технического воплощения устройства, основываясь на инновационной экспертизе агентства, и показала идею клиенту. Идея понравилась очень! После чего осталось всего ничего: разработать устройство, наладить его выпуск малыми партиями, сделать коммуникацию, продумать PR и выполнить поставленные цели клиента по повышению восприятия имиджа бренда.

Разработка

Над выпуском пилотного образца работали одновременно несколько инженерных компаний, а также инженер-фрилансер. Не обошлось без забавных случаев: в какой-то момент один из подрядчиков заявил, что собрать точно соответствующий нашим требованиям образец невозможно. Как же они удивились, когда инженер-фрилансер, параллельно проходящий службу в рядах вооруженных сил России, без проблем собрал прототип, причем быстрее и с меньшими затратами. Все образцы тестировались прямо на кухне Geometry, с параллельной трансляцией в лондонский офис агентства. Было весело и интересно. В офисе до сих пор лежат работающие прототипы, которые могут зарядить что-нибудь полезное в случае дождя.

Девайс

Прибор в итоге получился впечатляющим. Гаджет энергонезависим и полностью работает от дождевого потока в водосточной трубе, начиная вырабатывать электричество при осадках объемом 5 миллиметров в час. Это как раз сила дождя, при которой большинству из нас хочется открыть зонт. Роутер держит от 5 до 10 подключений и способен за час дождя раздать до 40 Гб данных.

Кстати, в девайсе установлен нагревательный элемент. Он появился после того, как запуск проекта чуть не сорвался из-за заледеневшей в трубе воды.

Кампания: первая волна

Запустить кампанию было решено с презентации девайса в арт-кластере «Голицын Лофт». За неделю до старта в городе дождей, как назло, закончились тучи, и мы несколько дней ждали осадков, чтобы продемонстрировать работу прибора журналистам и телевидению. У проекта была сильная PR-поддержка и большая кампания в социальных медиа. Тема оказалась живой и очень понравилась жителям Санкт-Петербурга. Люди активно реагировали, комментировали, участвовали в конкурсе — пользовались генератором и фотографировались с ним. Фото можно найти по хештегу #заряжендождем.

Мы собрали огромное количество положительных отзывов, довели охват в медиа до 34 миллионов, получили 139 миллионов откликов и вырастили инновационный имидж Tele2 в два раза.

Партнеры

Решив проблему связи, мы задумались о том, что люди будут делать в нашем дождевом интернете. Ведь иногда люди прячутся от дождя по 15−20 минут, которые они могу провести с пользой для себя. Так у проекта появились контентные партнеры — National Geographic, WWF, Greenpeace и Psychologist. Подключившись к сети Rain Wi-Fi, можно было зайти на сайт заряжендождем. рф и получить доступ к видео, обучающим тестам, статьям и даже фильмам, среди которых, например, был известный видеопроект National Geographic «Спасти планету с Леонардо Ди Каприо».

Позже к проекту присоседился Microsoft, благодаря которому мы добавили в девайсы второй волны блок интернета вещей IoT и связь с решениями Microsoft Azure. Так в проекте, появились не только облака с дождем, но и облака с технологиями. Но об этом расскажем чуть позже.

Кампания: вторая волна

Первая волна проекта перевыполнила задачи и собрала так много положительных отзывов, что с июня началась вторая волна кампании, в рамках которой в Санкт-Петербурге будет установлено еще больше генераторов. И, что интересно, часть девайсов будет установлена в тех местах, которые жители города выберут сами. А один из девайсов даже уедет в Гамбург — об этом попросило местное рекламное агентство, увидев наш проект в интернете.

В итоге получился вот такой проект:

Так что теперь вечно надоедающий дождь приносит пользу, и время питерцев, пережидающих непогоду, не утекает в трубу.