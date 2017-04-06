Французские ученые ищут добровольцев для двухмесячного эксперимента



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Институт космической медицины и физиологии в Тулузе собираются провести эксперимент для того, чтобы определить, в каком состоянии находятся мышцы космонавтов, работающих на МКС. В рамках эксперимента добровольцам придется лежать в кровати, имитируя невесомость, в течение двух месяцев, при этом они получат достойную оплату своего труда в размере 16 тысяч евро.

В качестве добровольцев Институт рассматривает только мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, не имеющих хронических заболеваний и ведущих здоровый образ жизни. Испытуемым придется провести в лежачем положении 60 дней. При этом их кровати будут установлены под наклоном, чтобы ноги были выше туловища. Принимать пищу и мыться они также будут лежа.

За свой «нелегкий» труд добровольцы получат 16 тысяч евро. Однако заполучить единовременно всю выплату не получится. Институт собирается выплачивать обещанные деньги в течение 4 последующих после эксперимента лет.

Стоит отметить, сто в Сети периодически появляются «вакансии мечты». Так, буквально пару месяцев назад один из крупнейших международных мебельных холдингов MZ5 Group искал в ряде городов России людей, подходящих на должность «Испытателя диванов». К потенциальным кандидатам предъявлялся ряд требований, среди которых: высшее образование (желательно техническое), усидчивость, предпочтительна склонность к малоподвижному образу жизни, наличие друзей (хотя бы 1-2), а также любовь к отдыху на диване. К резюме необходимо было приложить свою фотографию на диване.

По условиям сотрудничества «Испытателю диванов» предоставлялся диван, на котором сотруднику необходимо было проводить не менее 10 часов в сутки: складывать и раскладывать его, смотреть лежа на нем телевизор и т.д. По результатам работы еженедельно необходимо было составлять отчет. За все это мебельный холдинг предлагал более 70 тысяч рублей в месяц.