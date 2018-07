"Студия Антона Ненашева" и агентство CSA показали красоту Ближнего Востока и мечту катарского мальчишки

В 2014 году для проведения Олимпиады в Сочи Россия привлекала лучших организаторов мира. Поэтому вдвойне приятно, что для будущего мундиаля в Катаре в 2022 году ролик сняли наши креаторы. Любуемся!

Еще до начала Чемпионата мира по футболу в России уже вовсю шла подготовка к следующему мундиалю. Кстати, впервые ЧМ пройдет в Катаре, впервые — на Ближнем Востоке, и трижды впервые — зимой.

Уже сейчас люди ищут информацию о том, как будет проходить Чемпионат в мусульманской стране. Делают запросы о том, как будет обстоять дело с алкоголем и девушками. Но главное, как добраться до этой небольшой страны.

Тем временем Катар строит футбольные стадионы неземной красоты. А наши креаторы снимают об этом просто сумасшедше красивый ролик.

Двухминутная история уносит нас будто на другую планету, где катарский мальчик встречается с мечтой — футбольным мячом, а вокруг него из морей и океанов рождаются здания невиданной красоты. Юный футболист уверенно ведет мяч по краешку космических конструкций и добегает до цели — стадиона, на котором зрители, влюбленные в футбол, уже ликуют в ожидании начала следующего футбольного праздника.

Показать намерение целой страны провести событие такого масштаба, как чемпионат мира по футболу FIFA, через мечты мальчика — вот основной концепт, рассказали Sostav креаторы.

Антон Безносюк, продюсер «Студии Антона Ненашева»: Идея рождалась долго, наверное, с января. Катар — необычная страна, маленькая, но гордая, со своей историей, культурой и отличиями от других арабских стран. Неподготовленному человеку будет сложно сразу разобраться. Сначала мы придумали концепцию «неровного круга», через которую хотели пропустить все повествование, сделать кадры-транзишены через такие формы. А форм у них там предостаточно: бахуры (арабское благовоние), ажурные люстры, крыши стадионов, капля, глаз, и т. д. Идея претерпела несколько итераций. Катарская сторона удивилась, где же мы взяли такие картинки, на каком сайте. А мы их рисовали! В целом, на разработку и утверждение концепции, скаут (было две экспедиции в Катар, где мы ходили по локациям, смотрели музеи, экспонаты которых оживают в ролике, архитектуру, вдохновлялись невероятным Inland Sea), комментарии и планирование съемки ушло 4 месяца. Затем была самая адская съемка в моей жизни: 9 дней подряд, 3 из них в пустыне. Параллельно в Москве выполнялись задачи по 3D. 20 Тб симуляций частиц, 8 терабайт съемочного материала. Плюс потом еще смена в Москве для отработки трюков с лонжами, куда мы привезли нашего героя из Катара. Не думаю, что стоит описывать весь АД и ужас пост-продакшен стадии. Но в целом ролик был переприуман дважды, и перерисован единожды, когда мы почти накануне сдачи узнали, что небо должно быть везде синее, а не дымчато желтое!

Project: Qatar See You in 2022

Client: Supreme Committee for Delivery & Legacy sc.qa

Agency: CSA Russia

Producer, director, art director, script, editor: Anton Nenashev

DOP: Nikita Popkov

Executive Producer, shooting: Anton Beznosuk

Producer: Nikita Pichugov

VFX supervisors: Anton Beznosuk, Andrey Zelenin

Music & Sound design: Yan Amit

Post production: Nenashev™, N3 design, Post pro 18.