При попытке убрать пыль с экрана пользователь переходит на сайт рекламодателя

Пользователи сети активно обсуждают рекламный баннер сайта объявлений Сhatmost, который вводит пользователей в заблуждение. Дизайнеры нанесли на изображение фейковые, но очень похожие на настоящие, пылинки поверх основной картинки.

Баннер создали по заказу калифорнийского стартапа Chatmost, который специализируется на торговле подержанными вещами через сообщения. Вероятно, расчет рекламщиков был на то, что фолловеры, заметив такую грязь поверх рекламы на дисплее мобильного устройства, примутся убирать несуществующую пыль и случайно нажмут на рекламу.

По словам разработчиков, даже при мгновенном закрытии всплывающей рекламы просмотр будет засчитан. По мнению пользователей сети, реклама вводит многих в заблуждение. Однако некоторые называют такой способ – эффективным маркетинговым ходом.

Операторы рекламы прибегают к разнообразнейшим уловкам, для того, чтобы заставить пользователя отреагировать на объявление. Ранее аналогичный эффект использовал торговец кроссовками в Китае, разместив поверх основного изображения волосок. Свой баннер продавец опубликовал в Instagram. Подписчики сильно возмутились, вскоре рекламодателя заблокировали.