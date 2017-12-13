Китайская обувная фабрика нарисовала на баннере волосок, при попытке смахнуть его пользователь попадает на сайт рекламодателя

Администрация Instagram заблокировала китайскую рекламу кроссовок Kaiwei Ni за фальшивый волос на баннере, сообщает The Verge.

Дело в том, что компания добавила волосок на рекламное изображение кроссовок. Это стало выглядеть так, будто волос лежит на экране. Но при желании его смахнуть, пользователь попадает на сайт рекламодателя.

Такой рекламный ход был признан рекламой с самым жестоким призывом к действию, так как она буквально заставляет пользователя перейти по ссылке. Это нарушает правила использования сервиса. В итоге, помимо блокировки рекламы, администрация социальной сети запретила владельцу аккаунта Kaiwei Ni размещать какие-либо объявления на сайте.

Пользователи Instagram так же назвали эту рекламу очень неприятной: «Это бесит! Волосы вне головы отвратительны. Благодаря этому они заманивают нас в ловушку, цель которой - обмануть пользователей, чтобы они смахнули волос и случайно попали на сайт производителя», - писали они в соцсетях.