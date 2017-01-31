Креативное агентство объявило о начале сотрудничества с торговой сетью



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В 2017 году креативным партнером торговой сети «Пятёрочка» стало агентство Marvelous. В рамках подписанного соглашения агентство будет отвечать за разработку и реализацию креативной стратегии сети в качестве основного партнера.

Сеть магазинов «Пятёрочка» (входит в группу X5 Retail Group) выбрала нового креативного партнера – независимое рекламное агентство Marvelous. Команда Marvelous возьмет в свои руки ключевые элементы рекламных кампаний: ТВ, создание наружной рекламы, материалы для распространения на торговых точках и т.д.

Раннее «Пятёрочка» и торговая сеть «Перекрёсток» также выбрали партнера для размещения наружной рекламы в 2017 году. Тендер выиграло агентство Maxima. В рамках медиа-партнерства в задачи Maxima будет входить разработка рекомендаций и закупка рекламных площадей, а также поддержка кампаний в наружной рекламе. Контракт заключен на 2017 г.