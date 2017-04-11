Жители Саратова обвинили «Пятёрочку» в вырубке деревьев ради вывески





После открытия «Пятёрочки» в смоленском Доме культуры глухих над оформлением магазинов не посмеялся только ленивый. Однако компания снова дала повод для обсуждений, на этот раз в Саратове. Местный блогер Денис Жабкин сообщил, что торговая сеть сняла помещение в центре города и расчистила место для оформления витрин. Ради обзора арендатор вырубил ели. «Жители должны смотреть не на какие-то ёлки, а на рекламу и вывески. Год экологии продолжается», — написал блогер.

Жители Саратова возмутились действиями «Пятёрочки» и «Ростелекома», которому принадлежат здание и прилегающий земельный участок. Именно на операторе лежит обязанность следить за зелеными насаждениями. В соцсетях появились плакаты «Пятёрочка вырубает», а неравнодушные горожане создали комитет общественного давления, который намерен добиться равноценной компенсации за спиленные деревья и заявить о недопустимости подобных вырубок.

Активисты уже встретились с местными чиновниками, а «Ростелеком» успел высадить на том же месте молодые ели. При этом компания заявила, что старые деревья угрожали сохранности коммуникаций и безопасности жителей, а также мешали выполнять комплекс антитеррористических мероприятий.

Общественники уверены, что «Ростелеком» пытается отделаться саженцами от саратовцев. Комитет планирует провести пикет и потребовать высадки равноценных деревьев. Кроме того, действия собственника и арендатора может проверить природоохранная прокуратура.