В сети обсуждают открытие магазина в историческом здании

В сети обсуждают открытие магазина «Пятерочка» в здании смоленского Дома культуры глухих. Пользователи сети предположили, какие еще здания может занять сеть гипермаркетов.

В январе 2017 года в историческом доме Смоленска открылся магазин «Пятерочка». Решение об этом было принято еще осенью 2016 года, когда из здания выехало смоленское отделение общества глухих. До этого общество занимало особняк более 60 лет подряд.

В 2017 году здание превратили в сетевой магазин. На фасаде дома разместили логотип и фирменные знаки «Пятерочки». Блогеры негативно отнеслись к такому дизайну особняка и стали предлагать свои варианты зданий, которые может занять ритейлер.

По мнению пользователей сети, «Пятерочка» могла бы разместиться где угодно – от Лувра до Мавзолея имени Ленина.

Оригинальная «Пятерочка»

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