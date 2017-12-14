Средняя доля канала в 2017 увеличилась по всем основным аудиториям: «Все 4+», «Все 18+» и «Все 25-59»

2017 подходит к концу, наступает время подведения итогов. Этот год стал важным периодом для Пятого канала. Еще в январе на канале начались качественные изменения, которые положительно сказались на росте аудитории. Особенно заметно увеличение показателей в сравнении с предыдущим годом.

Средняя доля канала в 2017 увеличилась по всем основным аудиториям: «Все 4+», «Все 18+» и «Все 25-59» на 5% . По аудитории «Все 4+» Пятый поднялся на 4 место среди федеральных телеканалов.

В прайме по будням канал занял уверенное третье место по наиболее востребованной рекламодателями аудитории «Женщины от 25 до 59 лет с высоким доходом». Теперь доля Пятого составляет 10,3%, что на 7% превышает результат 2016 года.

В целевой аудитории «Все 25-59» средняя доля тайм-слота вечернего прайм-тайма телеканала в 2016 году составляла 7,7%, а в 2017 – 8,4! Рост составил 9%.

В этом году Пятый закрепил за собой звание «законодателя детективной телевизионной моды» и показал сразу пять премьерных сериалов в прайме: «Майор и магия», «Следствие любви», «Акватория», «Последний мент», «Свои». Также вышли новые серии легендарного «Следа». Все эти продукты продемонстрировали высокие показатели, но настоящим открытием года стал сериал «Свои» собственного производства. Первый сезон «Своих», обеспечил Пятому среднюю долю показа 12,2%, рейтинг 2,5 в аудитории «Все 25-59»! Средняя доля сериала «Свои» на 45% превысила показатель в тайм-слоте вечернего прайм-тайма по будням! Это лучший результат на канале за всю историю!

Также заметно улучшились позиции в утреннем слоте по будням - показатели увеличились на 70%. Выросли показатели субботнего эфира. В аудитории «Все 25-59» прирост составил 9%, кроме того удалось привлечь на 34% больше женщин с высоким доходом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала нового телевизионного сезона информационные выпуски стали выходить под брендом «Известия». По данным опроса «Левада-центра» Пятый вошёл в пятерку лидеров среди основных источников информации для россиян. «Известия» на Пятом смотрит каждый четвертый опрошенный.

В 2017-м году с нуля была создана редакция сайта. Раньше это был сайт – визитка, сейчас – новое, конкурентное интернет-СМИ. Запущено круглосуточное онлайн вещание. Количество посетителей сайта по сравнению с 2016 годом возросло в 7 раз, а ежемесячная посещаемость - в 10 раз. По результатам GOOGLE ANALYTICS в прошлом году сайт посетили чуть больше 7 миллионов человек, а в этом – 50 миллионов! А это значит, прирост составил около 600 %!

2017 год принес Пятому каналу сразу несколько наград. Программу «День добрых дел» признали лучшей в Евразии в номинации «За новые форматы диалога с обществом». Более 500 молодых журналистов из всех стран Евразии участвовали в экспертном опросе при поддержке исследовательского холдинга «Ромир». Основная цель — выявление СМИ, медиа персон и программ, которые оказали наибольшее влияние на диалог между культурами за последние несколько лет. Каждый четверг «Пятый канал» рассказывает историю ребенка, остро нуждающегося в лечении.

Еще одна награда – важнейшая телевизионная премия ТЭФИ-2017 в категории «Событие телевизионного сезона». По мнению жюри лучшим событием телесезона оказалась трансляция шоу выпускников «Алые паруса» на Пятом канале».

А программа «День ангела» стала победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» в номинации «Лучший телевизионный проект».

На 2018 год у Пятого далеко идущие планы. Специально для своих любимых зрителей канал готовит увлекательные премьеры новых детективных сериалов. Один из них – долгожданный «Барс» (адаптация всемирно известного сериала КАСЛ), в котором главные роли исполняют Алексей Чумаков, Анна Снаткина, Лариса Удовиченко.

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