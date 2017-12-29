Провокации от Coco de Mer и смерть через красоту

Редакция Состава не смогла выбрать одну из наших традиционных «пятничных» тем, поэтому вечером последней пятницы уходящего года мы решили побаловать вас двумя отличными новостями.

Новое видео от Coco de Mer – одна из самых провокационных реклам этого года. Ранкин уже в который раз использует тему, которая многим зрителям может показаться слишком откровенной. «Coco 12 Days of Christmas» – отлично отснятый видеоматериал, картинка, на которую зрителю приятно смотреть, а так же излюбленная тема бренда – БДСМ.

Девушки в нижнем белье веселятся, наказывая мужчину плетью, едят взбитые сливки и даже фаршируют курицу. В наручниках. Согласны, на сексуальную сцену это мало похоже. Но, вероятно, и в этом есть какой-то свой смысл.

Польская компания Lindner – крупнейший в стране производитель гробов – предложила свою линейку настенных календарей. В них переплетаются два, казалось бы, несовместимых понятия: смерть и красота. Стоит отметить, что календарь получился очень красочным и разнообразным, несмотря на то, что компания специализируется на производстве гробов.