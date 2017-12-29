Редакция Состава не смогла выбрать одну из наших традиционных «пятничных» тем, поэтому вечером последней пятницы уходящего года мы решили побаловать вас двумя отличными новостями.
Новое видео от Coco de Mer – одна из самых провокационных реклам этого года. Ранкин уже в который раз использует тему, которая многим зрителям может показаться слишком откровенной. «Coco 12 Days of Christmas» – отлично отснятый видеоматериал, картинка, на которую зрителю приятно смотреть, а так же излюбленная тема бренда – БДСМ.
Девушки в нижнем белье веселятся, наказывая мужчину плетью, едят взбитые сливки и даже фаршируют курицу. В наручниках. Согласны, на сексуальную сцену это мало похоже. Но, вероятно, и в этом есть какой-то свой смысл.
Польская компания Lindner – крупнейший в стране производитель гробов – предложила свою линейку настенных календарей. В них переплетаются два, казалось бы, несовместимых понятия: смерть и красота. Стоит отметить, что календарь получился очень красочным и разнообразным, несмотря на то, что компания специализируется на производстве гробов.