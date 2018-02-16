Идея принадлежит агентству 3SBA

Для календарей на 2018 год раздевались крановщицы, сотрудницы крупнейшей строительной корпорации и даже британские гребцы. Полюбившийся многим формат фотосессии использовало агентство 3SBA , продвигающее новую игру от WARGAMING.

Создатели предлагают стать ближе к новой игре «КАЛИБР» в компании прекрасных и бесстрашных девушек. В рамках промоушена новой игры WARGAMING и 3SBA разработали подарочный Календарь Специального Назначения.

Кастинг и съемки проходили в Москве.

«Одним из условий клиента было использование реалистичных образов героинь. Поэтому почти все костюмы в кадре — реальное военное обмундирование!», — рассказали в агентстве.

Изображения можно будет встретить в digital и промокампаниях бренда.

fs disable

Состав творческой группы:

WARGAMING (клиент)

Глава операционного маркетинга — Татьяна Шацкая

3SBA (креатив)

Beggar Film (продакшн)

IGKOR VASILEIADIS (фотограф)