Для календарей на 2018 год раздевались крановщицы, сотрудницы крупнейшей строительной корпорации и даже британские гребцы. Полюбившийся многим формат фотосессии использовало агентство 3SBA , продвигающее новую игру от WARGAMING.
Создатели предлагают стать ближе к новой игре «КАЛИБР» в компании прекрасных и бесстрашных девушек. В рамках промоушена новой игры WARGAMING и 3SBA разработали подарочный Календарь Специального Назначения.
Кастинг и съемки проходили в Москве.
«Одним из условий клиента было использование реалистичных образов героинь. Поэтому почти все костюмы в кадре — реальное военное обмундирование!», — рассказали в агентстве.
Изображения можно будет встретить в digital и промокампаниях бренда.
Состав творческой группы:
WARGAMING (клиент)
Глава операционного маркетинга — Татьяна Шацкая
3SBA (креатив)
Beggar Film (продакшн)
IGKOR VASILEIADIS (фотограф)