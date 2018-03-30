Снимки украсят весенний номер журнала

Бывший муж Ольги Бузовой успел всего лишь жениться на другой, а вот самой Ольге за это время удалось записать музыкальный альбом, собрать многотысячные площадки, стать телеведущей «Первого» и, наконец, в третий раз появиться на обложке мужского журнала Playboy.

Откровенная фотосессия появится на страницах нового номера Playboy. Снимки выполнены в черно-белом стиле, исключение составила лишь обложка — она цветная.

В журнале можно будет также найти интервью Бузовой, в котором она признается, что всё еще верит в любовь, хотя мужчин рядом с ней не было уже почти 2 года.