Скриншот видеоролика
Памела Андерсон снялась в рекламе нижнего белья Coco de Mer. Вернувшись вечером домой и скинув плащ, актриса оказывается полностью обнаженной. Она надевает красивое белье и как будто собирается на свидание. Но услышав звонок в дверь, Андерсон предпочитает закрыться на все замки и достать вибратор. Потому что «никто не знает тебя лучше, чем ты».
Креативное агентство The Full Service разработало для бельевого бренда Coco de Mer провокационную кампанию. Лицом марки стала американская актриса Памела Андерсон. Ролик был снят специально ко Дню святого Валентина. Креативщики предлагают иначе взглянуть на всем известный праздник. Люси Литвак, исполнительный директор Coco de Mer заявила, что женщины должны, наконец, расслабиться, и не думать о том, есть ли у них пара на 14 февраля.
Состав творческой группы:
Strategy, creative, production : The Full Service
Creative copywriter: Ralph Mathers
Managing director: Maruska Mason
Director: Rankin
Director of photography: Tony Miller