Актриса стала лицом элитной марки нижнего белья Coco de Mer



Скриншот видеоролика

Памела Андерсон снялась в рекламе нижнего белья Coco de Mer. Вернувшись вечером домой и скинув плащ, актриса оказывается полностью обнаженной. Она надевает красивое белье и как будто собирается на свидание. Но услышав звонок в дверь, Андерсон предпочитает закрыться на все замки и достать вибратор. Потому что «никто не знает тебя лучше, чем ты».

Креативное агентство The Full Service разработало для бельевого бренда Coco de Mer провокационную кампанию. Лицом марки стала американская актриса Памела Андерсон. Ролик был снят специально ко Дню святого Валентина. Креативщики предлагают иначе взглянуть на всем известный праздник. Люси Литвак, исполнительный директор Coco de Mer заявила, что женщины должны, наконец, расслабиться, и не думать о том, есть ли у них пара на 14 февраля.

Состав творческой группы:

Strategy, creative, production : The Full Service

Creative copywriter: Ralph Mathers

Managing director: Maruska Mason

Director: Rankin

Director of photography: Tony Miller