Компания станет пионером среди сетей «магазинов у дома»



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X5 Retail Group запустит программу лояльности в сети «магазинов у дома» «Пятерочка». Ритейлер уже ищет подрядчика, который должен выпустить 8 млн пластиковых карт к середине марта. Партнеру необходимо их доставить в распределительные центры нескольких регионов, пишут «Ведомости». В частности, речь идет о Москве и Московской области, Челябинске, Перми, Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Татарстане, Адыгее.

Пилотный проект позволит накопить данные о клиентском поведении и выделить сегменты клиентов, исходя из частоты визита, размера чека, ширины ассортимента в корзине, говорит представитель X5. До конца 2017 года компания оценит эффективность программы лояльности и примет решение о полноценном запуске.

Как отмечает представитель X5, в ближайшие годы важнейшим фактором роста ритейла станет аналитика клиентского поведения, создание персональных предложений для покупателей, а также оптимизация ассортимента.

X5 уже тестирует проект в Липецкой и Новгородской областях. Две программы лояльности реализуются в «магазинах у дома», с классическим механизмом начисления и списания баллов. При этом они имеют незначительные отличия, которые учитывают социально-экономические характеристики регионов. Если в Новгородской области 1 балл начисляется за каждые 20 рублей, то в Липецкой области — за каждые 10 рублей.

Похожие проекты были у сети «Дикси», но пока они полноценно не запущены. Компания предпочитает так называемые краткосрочные программы лояльности, когда покупатели собирают фишки, фигурки и т.п. До сих пор наиболее активными в этой сфере были сети гипермаркетов и супермаркетов. Например, у X5 программы лояльности работают в супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель».