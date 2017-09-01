Необычная промо-кампания приурочена к выходу на канале нового сериала о ветеринарной клинике

Телеканал «Пятница!» забрендировал вольеры в пяти крупнейших российских зоопарках в рамках поддержки сериала «Любимцы», который стартует на канале сегодня.

Главной площадкой промо-кампании стал Московский зоопарк. Там было размещено 27 лаконичных табличек - баблов, где обитатели зоопарка в ироничной манере рассказывают о съемках в сериале: «Я не только здесь звезда, но и на «Пятнице!», «Кастинг не прошел, зато стал продюсером», «Мой брат-звезда сериала “Любимцы”», «Сцену со мной безжалостно вырезали!» и тд.

Так же была разработана отдельная табличка для пустых вольеров: «Нахожусь на съемках сериала «Любимцы». Смотри меня на «Пятнице!» с понедельника по четверг в 21:00».

Помимо главного зоопарка Москвы в промо-кампании также задействованы: Зоопарк Удмуртии, Зоопарк Новосибирска, Зоопарк Екатеринбурга и Зоопарк Нижнего Новгорода.

Действие сериала «Любимцы» разворачивается в ветеринарной клинике, поэтому в съемках проекты было задействовано огромное количество самых разных животных, и домашних, и экзотических. Одгако в вирусной промо-кампании было решено задействовать не только животных, которые появляются на экране (обезьяны, змеи, птицы, еноты, игуаны), но и тех, кто традиционно привлекает повышенное внимание гостей зоопарка: медведи, пингвины, ленивец, кенгуру, слоны.