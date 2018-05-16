Им стал Рауно Пуконен, ранее занимавший пост гендиректора GSK Consumer Healthcare в Украине и СНГ

Один из крупнейших фармхолдингов GSK назначил Рауно Пуконена (Rauno Pukonen) на должность генерального директора GSK Consumer Healthcare в России. В новой роли Рауно сменит Джеймса Болла, который возглавит GSK Consumer Healthcare в регионе Ближний Восток и Африка.

Ранее Рауно Пуконен занимал пост генерального директора GSK Consumer Healthcare в Украине и СНГ. В этой роли ему удалось в короткий срок обеспечить двукратный рост продаж и прибыли в регионе, а также создать сильную и высокорезультативную команду.

Среди многолетнего опыта Рауно Пуконена в управлении фармацевтическим бизнесом в странах Центральной и Восточной Европы нельзя не отметить его успехи на должности регионального менеджера GSK Consumer Healthcare стран Балтии, где под его руководством команда добилась рекордной доли рынка для брендов Вольтарен и Sensodyne, а GSK получила звание производителя зубной пасты № 1 в Эстонии и Литве.

«Для меня огромная честь — стать руководителем GSK Consumer Healthcare в России. Это, безусловно, большая ответственность, но в то же время и уникальная возможность способствовать активному росту компании на российском рынке, следуя глобальной стратегии бренда, в основе которой лежат три главных принципа: инновации, результативность и доверие. Я уверен, что вместе с нашей высокопрофессиональной и вовлеченной командой мы сможем не только увеличить продажи всех категорий продуктов, но и повысить их доступность для жителей России», — отметил сам Рауно Пуконен.

«Я бы хотела поздравить Рауно с его новой ролью. У него отличная репутация, подкрепленная значительными успехами и более чем 20-летним опытом работы в области продаж, маркетинга и в роли генерального директор. Я уверена, что глубокое понимание русской культуры и знание языка помогут Рауно добиться еще более высоких результатов на рынке и внести существенный вклад в достижение нашей цели — стать одной из самых инновационных, высокорезультативных и пользующихся наибольшим доверием компаний в сфере здравоохранения», — прокомментировала назначение Романа Журден, руководитель региона Центральная и Восточная Европа.