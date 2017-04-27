PRT Edelman Affiliate представили sticker pack для мессенджера Telegram с членами контентного комитета IZMENI SOZNANIE 2017

Новый sticker pack состоит из 20 фотографий ключевых представителей российской индустрии digital-маркетинга: топ-менеджеров интернет-площадок, селлеров, агентств и компаний-рекламодателей, входящих в контентный комитет IZMENI SOZNANIE 2017.

Так, в проекте приняли участие:

Вадим Мельников (OMD OM Group), Арина Механошина (Wrigley), Николас Дадиани (Юлмарт), Арсен Ревазов (Blondinka.ru), Андрей Чернышев (Dentsu Aegis), Игорь Перевозчиков (ADV), Альберт Усманов (Сбербанк), Максим Тадевосян (Rambler & Co), Юрий Самойленко (Volkswagen), Глеб Сахрай (PRT Edelman Affiliate), Мария Лапушкина (IMHO VI), Тимофей Лось (Mail.ru), Наталья Дмитриева (Gazprom Media Digital), Алексей Аршинов (Google), Максим Гришаков (Яндекс), Андрей Царский (GroupM), Елена Клименко (Publicis Media), Михаил Елисейкин (МТС), Марина Соловьева (Sanofi), Александр Папков (BBDO Digital).

Фотографии были обработаны в «купюрном стиле» в соответствии с концепцией и key visual конференции этого года.

«В этом году с помощью контентного комитета мы выбрали и надеемся успешно развить довольно глобальную тему – «Новые деньги». Очень здорово, что главные люди индустрии как никогда активно поучаствовали в формировании программы. Так что этот мини-проект – своего рода «респект» каждому из них», - сказал Глеб Сахрай, Генеральный Директор PRT Edelman Affiliate

Ссылка на скачивание sticker pack.