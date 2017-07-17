Издательство предлагает вознаграждение за информацию о контрафакте своей продукции



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Крупнейшее в России издательство учебников “Просвещение”, среди совладельцев которого бизнесмен Аркадий Ротенберг, решило бороться с пиратами. За информацию о контрафакте своей продукции издание собирается выплачивать вознаграждение, пишет “Коммерсант”.

В частности, “Просвещение” готово выплачивать до 10% от стоимости конфискованного товара, до 500 000 рублей. Максимальную стоимость фальшивых учебников, находящихся сейчас на рынке, компания оценивает в 300 млн рублей. С сегодняшнего дня на сайте компании будет действовать раздел со списком пиратской литературы, ее признаками и информацией о местах распространения.

За последние десять лет “Просвещение” предотвратило ущерб от производства контрафакта на сумму свыше 100 млн рублей, уголовные дела возбуждены в отношении 12 человек, для девяти суд уже вынес обвинительные приговоры, утверждают в издательстве. На тот момент доля контрафакта на рынке достигала 30%, говорят в компании.

По данным “Эксмо-АСТ”, в 2016 году объем легального рынка учебной литературы составил 27,8 млрд рублей, из них 10,5 млрд рублей пришлось на бюджетные закупки.