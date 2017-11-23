Восстановления рынка до докризисного уровня его участники ждут не раньше, чем через пять лет



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Темпы роста туристического рынка в 2018 году могут снизиться. Рынку, на котором за этот год объем бронирований вырос более чем на 30%, едва ли удастся показать такой же высокий результат в будущем году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Промсвязьбанка.

Согласно расчетам аналитиков, если по итогам 2017 года объем туристических поездок россиян может увеличиться на 30–35%, то в 2018 году рост составит всего 8–10%. Такая динамика объясняется двумя факторами. Первый — рост доходов населения в долларовом эквиваленте. В 2017 году рост средней зарплаты на 20% до $658 стал основным драйвером увеличения туристического спроса, но в 2018 году этот показатель прибавит только 5–10%. Второй фактор связан с формированием за счет выросшего турпотока высокой базы в 2017 году, по отношению к которой рост в следующем году будет менее выраженным.

Участники рынка с прогнозом согласны: представители OnlineTur.ru, например, ожидают замедление темпов роста продаж до 10–12% в 2018 году после прироста продаж в 40% за 2017 год.

«В течение всего года на рынке виден эффект отложенного спроса: клиенты, отложившие свои поездки в 2015–2016 годах, вернулись на рынок на фоне стабилизации стоимости валюты, и, как следствие, снижения бюджета поездки на 10–20%»,— сообщает представитель BSI Group. По данным компании, средний рост продаж туров за рубеж в этом году составил 30–40%, на отдельных направлениях он достиг 60–70%.

Восстановления рынка до докризисного уровня его участники ждут не раньше, чем через пять лет. Несмотря на выраженную положительную динамику, говорить о полном восстановлении рынка организованного туризма пока не приходится, сообщают они.