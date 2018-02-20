Разработку этой нормы поручено включить в новую «дорожную карту» по развитию отрасли на 2018-2019 годы

Правительство планирует ввести лицензии для производителей и продавцов пива и иных солодовых напитков, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Хлопонина.

Минфину поручено включить разработку новой нормы в «дорожную карту» по развитию отрасли на 2018-2019 годы. Проект уже подготовили в министерстве, из документа следует, что доклад в правительство по усилению контроля за пивной продукцией будет готов во II квартале 2018 года.

Пресс-секретарь Александра Хлопонина Наталья Платонова указала на то, что систематически выявляются факты незаконного производства и оборота пива и пивных напитков. «Систематически выявляются факты незаконного производства и оборота пива и пивных напитков. Менее четверти производителей пива являются участниками ЕГАИС (330 из 1,4 тыс. изготовителей). Анализ отчетности пивоваров-льготников показывает несоответствия между заявленными объемами отгрузки и закупленной и проданной в рознице продукцией», – рассказала Хлопонина.

Она пояснила, что на данный момент вся продажа пива в рознице освобождена от ЕГАИС, а контроль осуществляется только в рамках деклараций. При этом многие производители не предоставляют сведений о продаже напитка, в частности, это характерно для 30% индивидуальных предпринимателей.

Эксперты рынка отмечают, что лицензирование всегда оборачивается дополнительными издержками для производителя и, следовательно, ведет к удорожанию продукции. На цену повлияет также и сокращение предложения со стороны пивоваров, так как небольшие заводы вряд ли станут работать по новым правилам, которые обернутся для них существенными затратами как на саму лицензию, так и на уплату акциза.

Сейчас производство и розничные продажи пива и его производных не нужно лицензировать. Контроль за отраслью осуществляет Росалкогольрегулирование с помощью системы госучета ЕГАИС на производстве. Торговые сети декларируют объемы розничных продаж.