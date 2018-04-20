ФАС требует прекратить выпуск настойки «Капитанская» с этикетками Captain’s Brandy, Whisky и Rum

Федеральная антимонопольная служба уличила Beluga Group в недобросовестной конкуренции. Служба возбудила несколько административных дел из-за выпускаемых компанией настоек, маскирующихся под бренди, виски и ром, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об алкогольных напитках Captain’s Brandy, Captain’s Whisky и Captain’s Rum, которые оказались горькими настойками «Капитанская» на основе коньяка, виски и со вкусом рома.

«Покупателю бросается в глаза крупная и яркая надпись Captain’s Brandy, остальные надписи выполнены мелким и трудно читаемым на расстоянии шрифтом, что создает возможность приобретения потребителями напитка по ошибке», — сообщает ФАС.

Поводом возбуждения дел послужила жалоба покупателя, который утверждает, что отказался бы от покупки, если бы знал, что ему предлагают настойку. После этого ФАС выдала структурам Beluga Group предписание не вводить в гражданский оборот настойки, в чьих названиях содержатся слова «бренди», «виски» и «ром». Срок предписания истек, а нарушения не исправлены.

В Beluga Group в свою очередь сообщили, что компания «находится во взаимодействии» с ведомством и учитывает все его рекомендации, касающиеся оформления продукции. Все напитки линейки Captain's Collection выпускаются согласно ГОСТу, с указанием полного состава ингредиентов, а также того, что все они являются настойками (кроме Captain's Gin), это указано как на этикетке, так и на контрэтикетке, утверждает представитель группы.