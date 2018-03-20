Российские производители недовольны тем, что иностранные конкуренты получают больше денег от операторов платного ТВ

Компания «Цифровое телевидение» ВГТРК и «Ростелекома» предложила пересмотреть ценообразование при определении стоимости контента в платном ТВ. Она предлагает привязать стоимость канала к его аудитории, которую должен будет отслеживать единый измеритель, сообщает «Коммерсант».

«Идея в создании медиавалюты, подобной рекламной, по которой можно было бы продавать телеком-операторам продукт, — она будет привязана к телеизмерениям и покажет, что за канал „Мульт“ надо платить столько, а за Discovery — столько»,— поясняет гендиректор «Центрального телевидения» Кирилл Лыско.

Дисбаланс в стоимости контента — проблема для ЦТВ, добавляет Лыско, так как за российские каналы, сравнимые по аудитории с каналами с иностранным контентом, операторы, как правило, платят в разы меньше.

Представитель Медиакоммуникационного союза (МКС) Анна Ландер сообщила, что вопрос ценообразования в платном ТВ не обсуждался на уровне МКС. Предложение пока не стало официальной позицией МКС, подтверждает Кирилл Лыско: чтобы это случилось, за него должно проголосовать правление союза.

«Во всем мире цены на контент для платного ТВ формируются через эксклюзивный контент и сильные бренды. Discovery производит контент, который можно посмотреть только на платном ТВ. Большинство российских тематических каналов построены на вторичном контенте: они переупаковывают эфирный контент, который можно посмотреть и в интернете, поэтому это и стоит других денег», — заявил представитель Национальной медиагруппы НМГ, в пакетах которой каналы Discovery, Animal Planet, TLC, Eurosport, Cartoon Network, CNN и другие.

Споры между операторами платного ТВ и производителями каналов возникают регулярно. Например, «Акадо» временно отключала каналы Viasat, а «Триколор ТВ» с конца 2016 года не транслирует Акадо из-за того, что они не сумели договориться о цене.

В «Триколор ТВ» считают, что предложенная ЦТВ система может быть рекомендательной, так как рынок сам себя регулирует. В измерении аудитории платного ТВ есть нюансы: Mediascope измеряет ее только в городах с населением более 100 тыс., где выше доля людей с высшим образованием. Но в малых городах, где измерений нет, аудитория другая: у нее ниже интерес к Discovery, спортивным и детским каналам и выше — к развлекательным и фильмовым. Оператор и вещатель должны иметь возможность сами решать, какой контент актуален и какую цену они готовы заплатить.