Даша Головина, генеральный директор Brandnew:

Я пришла в агентство, когда еще не было продакшн и логистов, и все приходилось делать самой. Моим первым клиентом была крупная компания, для которой мы проводили промоакцию к 8 Марта. По задумке, к каждой покупке предлагались подарки — плюшевые мишки. И вот, приближается дата промо, приходит фура с мишками… и весь офис буквально лежит. Нам привезли таких маленьких кривых уродцев, что на них реально невозможно было взглянуть без слез! Сразу же решили, что клиенту такое показывать нельзя и надо покупать новых. А это двадцать тысяч плюшевых мишек, и отправка в регионы через несколько дней!..

В итоге мне выдали машину с водителем и поручили найти мишек в Москве. Я объехала все игрушечные ярмарки в городе, все китайские и вьетнамские рынки. Речь об одинаковых игрушках уже, естественно, не шла, нужны были просто симпатичные мишки. И я их собрала! Но на этом история не закончилась. Мы отправили партию в регионы, и в первую неделю промо так бомбануло, что партнеры начали звонить со словами, мол, заканчиваются подарки, присылайте еще. Мы к клиенту, а он — ну раз так хорошо акция идет, нет смысла ее заканчивать, давайте докупать медведей. И тут мы понимаем, что в Москве-то мишек уже точно не найти, мы сами всех скупили.



Тогда мы взяли тех китайских медведей, которые у нас были, выбрали из них посимпатичней, завязали им бантики, маникюрными ножницами подравняли шерстку и показали клиенту со словами: «Есть только такие». Клиент поохал, что, конечно, мишки не очень симпатичные, но если других вариантов нет, давайте этих. …И вот через пару дней звонят нам из Челябинска со словами: «Вы что, издеваетесь? Вы видели, что вы нам прислали? С этим невозможно работать!» А мы: «Да ничего, ребята, привяжите бантики и продавайте!»