27-29 апреля в Минске уже в девятый раз пройдет главное событие индустрии маркетинга и рекламы Беларуси и один из ведущих фестивалей креативности Восточной Европы – Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат».
27 АПРЕЛЯ
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c 9.15
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Аккредитация участников и гостей фестиваля. Приветственный кофе.
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10.00 - 10.20
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Торжественная Церемония открытия Фестиваля. Приветственное слово Алены Устинович, продюсера Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», Председателя Правления Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА), директора коммуникационног
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ
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10.30 - 11.30
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Виталий Быков, CEO и основатель Red Keds, Россия
Шоу-лекция «КРЕАТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО».
Чем креативное лидерство отличается от авторитарного. Как воспитать в себе необходимые качества и почему они важны для успеха бизнеса.
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11.40 - 12.30
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Андрей Длигач, генеральный директор Advanter Group, со-владелец Headshot brand developmentи Advanter.digital, доктор экономических наук, Украина
Тема: ТРЕНДЫ В МАРКЕТИНГЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОРЫВЫ: КАК НАРАСТИТЬ ДОЛЮ РЫНКА.
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12.40 - 13.30
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Magnus Lu?kov, CEO и основатель Optimist Group, Эстония
Topic: DADDY, PLEASE DRAW ME MARKETING.
Anyone is able to draw a car or a tree. But how do you sketch something really abstract like marketing? How does marketing even look like? Get a big picture of marketing process and learn how to be on top of it! Get 20 years of experience in less than one hour!
Тема: ПАПА, НАРИСУЙ МАРКЕТИНГ, ПОЖАЛУЙСТА!
Все умеют рисовать машину или дерево. Но как изобразить что-то абстрактное, как маркетинг? Как вообще выглядит маркетинг? Полная картина маркетингового процесса. Руководство по тому, как взойти на вершину успеха в своей профессии. 20 лет опыта за один час.
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13.40 - 14.30
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André Toledo, креативный директор LOLA MullenLowe, Испания
Мастер-класс. Тема согласовывается
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14.40 - 15.30
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Tommaso Mezzavilla, исполнительный digital креативный директор HAVAS Milan, Италия
Topic: THE POWER OF A DIFFERENT POV (point of view).
How different POV is important in creativity. How creatives tried to change their points of view in arts, music, cinema and of course in advertising. How it’s hard to change personal point of view and how this can create better ideas.
Тема: СИЛА ОРИГИНАЛЬНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ В РЕКЛАМЕ.
Чем важны оригинальные и инновационные точки зрения в креативе, и почему профессионалы всегда стремятся развить уникальный взгляд на мир, выражая его в искусстве, музыке, кино и, конечно же, в маркетинге и рекламе. В чем трудности таких поисков и как они могут вылиться в создание по-настоящему сильных идей для продвижения брендов.
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15.40 - 16.30
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Kerstin Kessu Raidma, креативный арт-директор Tabasco, Эстония
Topic: ROCK’N’ROLL (IN) ADVERTISING.
Тема: РЕКЛАМА В СТИЛЕ РОК-Н-РОЛЛ.
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16.40 - 17.30
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Мастер-класс. Тема и спикер согласовываются.
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17.40 - 19.10
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Владислав Деревянных, арт-директор креативного агентства Восход, Россия
Тема: РОК-ЗВЕЗДА В РЕКЛАМЕ.
Дизайн для музыки, музыка для дизайна, звуки в айдентике, музыка в рекламе, войсовер, джинглы, «треквертайзинг» и всё-всё-всё, что мы не можем увидеть, но можем услышать. Самый музыкальный и самый непрофессиональн
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БЕЛЫЙ ЗАЛ
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10.30 - 11.30
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Сhristo Kaftandji
Topic: DIGITAL MARKETING COMMUNICATIONS AND INNOVATIVE HI-TECH INSTRUMENTS.
Integrated marketing communications. Digital ads, sale promotion communications, PR, direct marketing communications.
Тема: DIGITAL И ИННОВАЦИОННЫЕ HI-TECH ИНСТРУМЕНТЫ В МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ.
Интегрированные маркетинговые коммуникации. Digital в маркетинге и рекламе, стимулировании сбыта, PR, direct-маркетинге.
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11.40 - 12.30
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Raimonds Plataci
Topic: ARE YOU HAPPY?
Is it possible to be in advertising and stay happy? This question touches many creative directors, designers, account managers. They burn out once, twice, then are reborn and continue to serve the industry. How to be and stay happy by changing the way you do things?
Let's dig into this question.
Тема: СЧАСТЛИВЫ ЛИ ВЫ?
Счастливы ли люди, работающие в рекламной индустрии? Этим вопросом рано или поздно задаются многие креативные директора, дизайнеры, account-менеджеры. Выгорев однажды или дважды, они перерождаются заново и продолжают создавать рекламу. А как всегда оставаться счастливым, изменив свой подход к работе?
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12.40 - 13.30
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Олеся Филатова, исполнительный директор группы healthcare коммуникаций TWIGA, Россия
Тема: УСТОЙЧИВЫЕ КЛИШЕ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ ЗДОРОВОГО КРЕАТИВА.
Международные тренды: уроки Cannes Lions Health 2016. Нealth тренды «там» и «здесь»: общее и частное. Клише в healthcare: знать и избегать. Яркий креатив в Healthcare.
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13.40 - 14.30
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Елена Шиляева, творческий директор TUTKOVBUDKOV, Россия
Тема: ГРАВИТАЦИЯ — ПРОСТО ПРИВЫЧКА.
История о том, как волгоградское агентство объединило американскую рок-группу, сибирскую авиакомпанию и российский центр подготовки космонавтов для создания рекламного клипа, набравшего 35 миллионов просмотров в первые же сутки, а затем ставшего обладателем CannesLions 2016. О том, как любые ограничения можно преодолеть, если забыть о стереотипах и привычках – даже силу притяжения.
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14.40 - 15.30
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Владислава Денис, креативный директор Cheil Ukraine, Украина
Тема: ИСТОРИЯ ЛАЙКОВ НА МИЛЛИОН.
Story правит контентом. Как придумать историю? Что делает ее незабываемой? Без чего она не работает? Железные правила создания историй и как это используется в кино и рекламе.
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15.40 - 16.30
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Михаил Перловский, креативный директор ANYBODYHOME!, Россия
Тема: ПРАВДА В РЕКЛАМЕ. НАФИГ НАДО?
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16.40 - 17.30
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Мастер-класс. Тема и спикер согласовываются.
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17.40 - 18.30
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Мастер-класс. Тема и спикер согласовываются.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
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10.30 - 14.30
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БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ АКМА. МЕДИА-ФОРМАТ. НОВОЕ В МЕДИА БЕЛАРУСИ.
12 докладов от представителей медиа-рынка Беларуси, которые будут полезны каждому маркетологу.
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14.40 - 15.30
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Екатерина Селявина, президент коммуникационной группы MOVIE, Россия
Тема: ПОЧЕМ ВХОД В РОССИЙСКИЙ РЫНОК.
Что нужно знать белорусским предприятиям при входе и продвижении своих брендов на российском рынке.
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15.40 - 18.30
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БЛИЦ-КОНФЕРЕНЦИЯ АКМА. МАРКЕТИНГ-ФОРМАТ
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20.00
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GALA PARTY – вечеринка, посвященная открытию фестиваля. Для аккредитованных участников и гостей фестиваля
28 АПРЕЛЯ
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с 9.15
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Аккредитация участников фестиваля
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ
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9.20 – 10.10
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EPICA AWARDS ON TOUR, MINSK SHOWCASE
Показ лучших ТВ-роликов планеты по мнению мировой индустриальной прессы – роликов-победите
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10.20 - 11.50
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Григорий Трусов, президент консалтинговой компании «Контакт-Эксперт
Тема согласовывается.
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12.00 - 12.50
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Gerry Human, глобальный исполнительный креативный директор Ogilvy & Mather London, Великобритания
Topic: ORIGINALITY IS DANGEROUS.
New ideas are risky, but in the right hands they always pay dividends.
Тема: ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ОПАСНА.
Новые идеи часто рискованны, но в правильных руках они всегда приносят дивиденды.
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13.00 - 13.50
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Дмитрий Перышков, креативный директор DDVB, Россия
Тема: КАК ВСЕГО ОДНО СЛОВО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ МИЛЛИАРДЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ «ЗАЧЕМ» ВАЖНЕЕ, ЧЕМ «КАК».
Что стратегически важно перед тем, как начинать ребрендинг, выпуск нового продукта, разработку нового бренда или просто перед тем, как отправляться в путь.
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14.00 - 14.50
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Anton Ahlin, арт-директор Oakwood Creative Stockholm, Швеция
Topic: JOY OF USE – WHY FRICTION MATTERS.
The business of advertising is about creating interactions that should, at some point, lead to a transaction. Let’s deal with how friction can be your friend when designing for transactions.
Тема: ПРОТИВОРЕЧИЯ КАК СПОСОБ ЗАВОЕВАТЬ ЛОЯЛЬНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Суть маркетинговых коммуникаций в их направленности на продажи. Принято считать, что чем ниже уровень противоречий между брендом и потребителем, тем выше шансы, что люди станут покупать продукт. Однако в некоторых случаях как раз наоборот, чем выше и сильнее противоречия между брендом и его потенциальными покупателями, тем больше надежных и преданных фанатов сможет приобрести бренд.
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15.00 - 15.50
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Riccardo Rachello, арт-директор Wieden+Kennedy Amsterdam, Нидерланды
Мастер-класс. Тема согласовывается.
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16.00 - 16.50
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Bo Hellberg, исполнительный креативный директор Edelman, Великобритания
Мастер-класс. Тема согласовывается.
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17.00 - 17.50
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Тема и спикер согласовываются.
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18.00 - 19.20
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Юний Давыдов, CEO группы компаний RCG, Россия
Моноспектакль: «СЕКС. ФАРС. ПОХОРОНЫ», а также АНШЛАГ, СЛЕЗЫ И ОВАЦИИ!
Повествование о жизни, смерти, бессмертии. И о рекламе. Провокация как повод для рекламы. Как быть со щепетильными сторонами спроса. В сопровождении музыкального сета от DJ Viola.
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БЕЛЫЙ ЗАЛ
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10.00 - 10.50
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Александр Боровцов, коммерческий директор Джей Лаб, Беларусь
Тема: НЕ САЙТОМ ЕДИНЫМ: ОБЗОР ГЛАВНЫХ IT-ТРЕНДОВ.
Какие инновационные IT-технологии помогут вывести бизнес на новый уровень и способны помочь зарабатывать больше. VR, умный дом, чат-боты, искусственный интеллект, BigDatа, мобильные приложения и как эффективно применять эти технологии в продвижении.
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11.00 - 11.50
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Максим Пархимович, директор Wunder digital agency, Беларусь
Мастер-класс. Тема согласовывается.
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12.00 - 12.50
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Владилен Ситников, Chief Creative Officer, Possible Group, Россия
Тема: ПОКОЛЕНИЕ Z. БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМ БРЕНДОМ. ВЧЕРА.
Поколение Z. Кто они? Как с ними общаться? Чего они хотят? Как быть бренду?
Кейсы: KFC TV sync. Наслаждайся настоящим. Билайн #можновсе. Самое унылое, что можно продать в dark web. Кооператив Черный. KFC в игре.
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13.00 - 13.50
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Marko Edfelt, CСO и партнер Satumaa Family Business, Финляндия
Topic: THE FASTEST FAST FOOD EVER! HESBURGER MOBILE APP.
Perfect example on how digitalisation can enhance a traditional business and create totally new revenue streams and possibilities. Selling hamburgers used to be the most analogue of businesses. In fast food business, where best location and driving self service is crucial for success the App truly hit the jackpot by bringing a Hesburger restaurant in the pockets of Finnish consumers.
Тема: БЫСТРЕЙШИЙ В МИРЕ ФАСТ-ФУД! HESBURGER MOBILE APP.
Как диджитализация может усилить традиционный бизнес и открыть кардинально новые источники дохода и возможности продвижения. По аналогии с успешным опытом такого простого бизнеса, как продажа гамбургеров. В сфере фаст-фуда, где определяющее значение всегда играло местоположение и оперативность, приложение Hesburger сорвало настоящий джек-пот, перенеся рестораны сети быстрого питания прямо в карманы финских потребителей.
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14.00 - 14.50
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Jón Bragi Gíslason, CEO и основатель Ghostlamp, Исландия
Topic: HYPERLOCAL INFLUENCER MARKETING.
Ghostlamp is a self-serve on demand influencer platform that enables brands and agencies to create hyperlocal influencer campaigns, reaching audiences in certain areas of interest or location.
Тема: ГИПЕРЛОКАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ВЛИЯНИЯ.
Ghostlamp – развитая коммуникационная платформа, позволяющая брендам и агентствам самостоятельно создавать и проводить кросс-национальн
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15.00 - 16.20
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ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ. КРЕАТИВ ПОБЕЖДАЕТ. ПЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ТЕОРИИ.
Модератор: Дмитрий Аполенис, креативный директор, AIDA Pioneer Branding & Creative company, Беларусь.
Участники:
Андрей Губайдуллин, исполнительный креативный директор, совладелец креативного агентства Восход, Россия.
Lars Jorgensen, партнер и исполнительный креативный директор Anomaly Amsterdam, Нидерланды.
Pablo Pérez-Solero, CEO, Chief Creative Officer, Bungalow25 Circus, Испания.
Massimiliano Maria Longo, креативный директор Wunderman, Италия.
Lola Tehver, директор Эстонской Ассоциации Маркетинговых и Коммуникационных Агентств, Эстония.
|
16.30 - 17.20
|
Мастер-класс. Тема и спикер согласовываются.
|
17.30 - 18.00
|
Welcome drinks Ambassador. Розыгрыш призов от организаторов и партнеров фестиваля.
|
КРАСНЫЙ ЗАЛ
|
10.00 - 14.00
|
КОНГРЕСС: МАРКЕТИНГ И БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ. ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА.
Серия докладов ведущих спикеров и экспертов-практи
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14.10 - 15.10
|
Презентация проектов, представленных на конкурс индустрии гостеприимства.
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15.40 - 18.00
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ЭКСПЕРТ-КЛУБ АКМА. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ АККРЕДИТОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ ОТ ДЕСЯТИ ЭКСПЕРТОВ-ПРАКТИ
Предварительная запись.
29 АПРЕЛЯ
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с 9.45
|
Аккредитация участников фестиваля
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КОНГРЕСС-ХОЛЛ
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10.00 - 11.00
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Мастер-класс. Тема согласовывается.
|
11.10 - 12.10
|
Денис Елисеев, основатель и креативный директор Friends Moscow, Россия
Тема: КРЕАТИВ – ЭТО НОВОЕ МЕДИА.
|
12.20 - 13.20
|
Андрей Логвин, креативный директор студии БОРЩ, Россия
Тема: НАСТОЯЩИЕ НОВОГОДНИЕ ШАРИКИ СРЕДИ РЕЗИНОВЫХ ЖЕНЩИН.
Как преодолеть виртуальность и вернуть чувства в коммерческие коммуникации.
|
БЕЛЫЙ ЗАЛ
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10.00 - 11.00
|
Francesco Guerre
Topic: HANDCRAFT OF AN IDEA. FROM PHOTOSHOP EPIC FAIL BACK TO SIGN PAINTING.
Тема: ХЕНД-КРАФТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕЙ. ЭПИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ ФОТОШОПА И ВОЗВРАЩЕНИЕ К СОЗДАНИЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ И ИЗОБРАЖЕНИЙ ОТ РУКИ.
Для того чтобы дизайн продукта был по-настоящему привлекательным и заметным потребителю, нужно потратить немало времени и денег на разработку контента. Как правило, самый эффективный и продающий дизайн отличается высоким уровнем крафта.
|
11.10 - 12.10
|
Ирина Потаст, Председатель Совета директоров Ark Group, Россия
Тема: АКТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2.0.
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12.20 - 13.20
|
Ольга Олейник, креативный директор, управляющий партнер АVC, Инесса Вазнюк, старший копирайтер, AVC, Беларусь
Тема: МЕТАЯЗЫК КОММУНИКАЦИЙ. МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ БРЕНДА.
Метаязык. Погружение. Почему нас это волнует. Законы восприятия. Единство в бесконечном многообразии. Инструменты, коды и приемы для создания актуального бренда.
|
13.30 - 14.30
|
Александр Воронк
Мастер-класс. Тема согласовывается.
|
14.40 - 15.40
|
Marti?š Legzdi?š, арт-директор Tribe, Латвия
Тема: TRUTH SELLS. ПРАВДА ПРОДАЕТ.
Настоящие, реальные, документальные истории в коммуникации бренда. Почему? Зачем? Кто? Бренд становится личностью. Без временных, территориальных, приватных ограничений – все предельно прозрачно и доступно.
|
15.50 - 16.50
|
Mário Mandacaru, креативный партнер A Equipa, Португалия
Topic: DO YOUR JOB. MAKE LOVE.
Branding as a way of touching people’s hearts.
Тема: РАБОТАЙТЕ С ЛЮБОВЬЮ.
Брендинг как способ тронуть человеческие сердца.
|
17.00 - 18.00
|
Welcome drinks. Розыгрыш призов от организаторов и партнеров фестиваля.
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КРАСНЫЙ ЗАЛ
|
10.00 - 11.00
|
Тема и спикер согласовываются.
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11.10 - 12.10
|
Nicolina Popovic, креативный директор Grey MENA, Катар
Topic: FROM THE HUMAN. FOR THE HUMAN. TRANSFORMING BIOMETRICS INTO ART AND ADVERTISING.
One of creative trends that will dominate also in 2017 will be definitely use of human data. Marketing needs new stimuli, new experiences emotions and empathy. Data generated from new technologies, like biometrics, could be the new soil, inspiration for art and advertising. How to use data generated from emotion to recreate emotion in the consumers? Inspired by neuro-tools such as eye-tracking, EEG, emotional facial recognition and others.
Тема: ОТ ЧЕЛОВЕКА. ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИСКУССТВО И РЕКЛАМУ.
Одним из трендов креатива в 2017 году будет использование уникальных признаков, присущих каждому человеку. Маркетингу нужны новые стимулы, опыт, эмоции и переживания. Биометрические данные могут стать новой почвой, вдохновением для искусства и рекламы. Как правильно внедрить такие данные, чтобы воздействовать и изменять эмоции потребителей. Основано на опыте использования таких инновационных нейронных технологий, как eye-tracking, EEG, системы распознавания мимики лица и других.
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12.20 - 13.20
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Сергей Атанасов, CEO и со-основатель LOVATA, Беларусь
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13.30 - 14.30
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Ольга Шевченко, арт-директор Vintage Web Production, Украина
Тема: WOW-САЙТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА.
Как сайт может сделать бренд узнаваемым и что для этого нужно. Как продать товар или услугу через истории.
|
14.40 - 15.40
|
Артем Синявский, основатель и исполнительный креативный директор Marvelous, Россия
Тема: РАЗВЛЕКАЙ ИЛИ УМРИ. КАК ВЫЖИТЬ В МИРЕ, ГДЕ ВСЕ ХОТЯТ ЗРЕЛИЩ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХЛЕБА.
В последнее время ваше агентство проиграло много тендеров? Клиенты начинают искать других, молодых с горящими глазами? Вы в панике и не знаете что делать? Какие идеи предлагать и как выжить? Вам пора уйти из рекламы и ворваться в мир шоу бизнеса. О том, как это сделать и что это значит и пойдет речь.
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15.50 - 16.50
|
Тема и спикер согласовываются.
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18.00 - 20.00
КОНГРЕСС-ХОЛЛ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
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21.00
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ВЕЧЕРИНКА ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ. Для аккредитованных участников и гостей фестиваля.
* в программе возможны изменения и дополнения. За обновлениями следите на официальном сайте фестиваля
Помимо насыщенной деловой и образовательной программы, участников фестиваля ждет зажигательная вечерняя программа. Вечеринки «Белого Квадрата» всегда пропитаны творческой энергией и дают возможность установить полезные бизнес-контакты в неформальной обстановке.
Право посещения всех мероприятий фестиваля «Белый Квадрат» дает аккредитация. Стоимость участия для одного представителя от организации при подаче заявки до 24 марта составляет 260 USD + НДС; с 24 марта – 295 USD + НДС. При регистрации 2-х и более участников от одной организации предоставляется дополнительная скидка 5%. При регистрации аккредитованного участника предыдущих фестивалей также предоставляется скидка 5%. Скидки суммируются.
По завершении фестиваля аккредитованным участникам выдается сертификат о прохождении образовательной программы. Узнать подробную информацию о фестивале «Белый Квадрат» и заполнить бланк-заявку на участие можно на официальном сайте.
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