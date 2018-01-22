Большинство специалистов в сфере медиа и рекламы усомнилось в качестве коммерческих исследований

Только 5% профессионалов в сфере медиа и рекламы высоко оценивают качество существующих коммерческих исследований, посвященных интернет-рекламе. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного Inskin Media и Research Now SSI. Своим мнением поделились 218 специалистов.

Более половины (57%) респондентов отметили, что на качество исследований сильно влияет желание компаний пролоббировать свои интересы. 23% игнорируют коммерческие исследования, поскольку считают их инструментом продаж заказчиков. Практически каждый пятый (19%) опрошенный считает подобные проекты по большей части бесполезными — именно из-за низкого качества.

Наибольшим доверием у медийщиков и рекламистов пользуются исследовательские агентства (4 балла из 5), профессиональные ассоциации (3,9) и компании, занимающиеся верификацией рекламы/измерений (3,6). Медиаселлерам специалисты доверяют в меньшей степени (3,1).

Согласно опросу, в первую очередь респонденты (61%) обращают внимание на качество и подробно изложенную методологию. Кроме того, 54% профессионалов оценивают релевантность актуальным проблемам отрасли. На восприятие могут повлиять одобрение со стороны независимой отраслевой организации и детально описанная методология. Специалисты сообщили, что предпочитают получать инсайты на камерных презентациях (56%), в виде инфографики (45%) и в отраслевых журналах/блогах (37%). Наименьшей популярностью пользуются вебинары (14%).

В последнее десятилетие индустрия оказалась завалена исследованиями интернет-рекламы, говорит коммерческий директор Inskin Media Стив Дойл. Большинство из них были «троянскими конями», которые на самом деле продвигали точку зрения заказчиков. Это подрывает доверие к серьезным исследованиям. Если его провела компания, имеющая интерес в сфере digital, проект зачастую игнорируют. Дойл добавляет, что понимает всю иронию исследования, которое говорит о ненадлежащем качестве исследований.

Хотя провести исследование может каждый, у кого есть деньги на онлайн-опрос, участники рынка начинают вникать в методологию и учитывать заинтересованность компании-заказчика. Дойл отмечает, что практику одобрения независимой организацией ввели в Германии. Там крупнейшие интернет-компании, включая Google и Facebook, запустили инициативу Qualitätsinitiative Werbewirkungsforschung, направленную на повышение прозрачности и качества рекламных исследований.