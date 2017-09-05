Бесплатный годовой проезд в метро разыграют среди тех, кто сделает фото в вагоне тематического поезда "Москва-870"

Медиагруппа "Россия сегодня" к 870-летию столицы разыграет бесплатный годовой проезд в московском метро. Конкурс пройдет на площадках РИА Новости в социальных сетях Instagram и ВКонтакте.

Для участия в конкурсе необходимо сделать селфи на фоне фотографии в вагоне тематического поезда "Москва-870", курсирующего по Кольцевой линии, и поделиться им на своей страничке в соцсетях с хэштегом #РИА_Москва870.

Ранее "Россия сегодня" приняла участие в запуске тематического поезда "Москва-870". В оформлении салона метропоезда были использованы фотографии из фотобанка МИА "Россия сегодня", рассказывающие о государственных деятелях, ученых, архитекторах, мастерах искусств и спортсменах, внесших бесценный вклад в становление и развитие Москвы и страны в целом.

Конкурс продлится до 10 сентября, к участию допускаются пассажиры метро старше 18 лет. Победители будут определены c помощью программы-рандомайзера.