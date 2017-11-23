В этом году партнерами образовательной программы и авторами воркшопов на Red Apple стали Московская школа кино, Британская высшая школа дизайна, Gogol School, Школа дизайна НИУ ВШЭ, NewBiz Academy, Московская студия каллиграфии и леттеринга U0026. Еще один мастер-класс – авторский, его проведет Руководитель экспертного центра креативной педагогики в Консорциуме (БВШД, Scream School, МШК, МАРШ), Партнер Bang Bang Education, Член Британской ассоциации дизайнеров и арт-директоров (Лондон) D&AD Дмитрий Карпов.
В каждом воркшопе будут использованы собственные техники школ, а контент разработан специально для гостей фестиваля. Для максимального образовательного эффекта на каждый воркшоп набирается небольшая группа участников. Попасть в группу может любой гость фестиваля, главное – успеть зарегистрироваться.
«В этом году фестиваль энергично взялся за воркшопы, разнообразие тем и авторов радует, как и обмен практическим опытом, — комментирует Дмитрий Карпов. — Мне кажется, уровень внутренней конкуренции среди экспертов за интерес зрителя будет заметным, и это скажется на атмосфере соперничества и энергетике образовательной программы. Хочется намекнуть — с таким составом участников обычно происходит естественное желание выложиться и понравиться аудитории и выделиться среди конкурентов, это заметно и изнутри. Хочется, чтобы заметно было в дни Фестиваля — в индустрии много свежих и молодых ребят, есть новые идеи и желание развиваться, но и «звезды» позиции не сдают, стараются[a]».
7 декабря, 10:00-13:30
“Мгновенная идентификация или коллективное креативное” от БВШД
Обзор актуальных трендов и инструментов дизайнера. Тренировка креативных компетенций дизайнеров и арт-директоров в форме блиц-проекта по разработке айдентики.
Регистрация.
7 декабря, 11:00-13:00
“Во-первых, это красиво, или зачем визуализировать информацию” от Школы дизайна НИУ ВШЭ
Практика, в процессе которой участники поймут, почему визуальное представление информации выигрывает внимание аудитории, зачем строить сюжет на данных и какие инструменты использовать, если нет команды и денег, а презентация нужна уже завтра.
Регистрация.
7 декабря, 14:00-17:00
Театрально-пластический воркшоп от Gogol School
В процессе воркшопа будет много движений, эмоций через жесты, работа с телом, с партнёром, с пространством и, конечно, с духом.
Регистрация.
7 декабря, 14:00-16:00
Почему любая теория затухает в реальных проектах и в чем настоящая сила проектирования креативных решений? Как проектировать командную креативность и личное интеллектуальное пространство? Как добиваться результатов за стеной из цветных стикеров? На эти вопросы порассуждает руководитель экспертного центра креативной педагогики в Консорциуме (БВШД, Scream School, МШК, МАРШ) Дмитрий Карпов в рамках авторского воркшопа «Хайп вокруг дизайн-мышления». Регистрация на мастер-класс не требуется.
Сбор гостей через событие на фейсбуке.
8 декабря, 10:00-14:00
“Сторителлинг в рекламе: удиви здесь и сейчас” от Московской школы кино
Теория и практика сторителлинга. Каждый участник напишет сценарий своего вирусного видео и текстовую вирусную рекламу для блогов. Главное требование к этим “историям”: чтобы читатель или зритель не догадался, что перед ним реклама.
Регистрация.
8 декабря, 11:00-14:00
“Леттеринг. Знакомство” от U0026
Практика, которая поможет разобраться в буквах, узнать принцип их построения и создания характер, познакомиться с законами шрифтовой композиции.
Регистрация.
8 декабря, 15:00-17:30
Постановка в 4 сценах “Presentation test drive” от NewBiz Academy
Театральная постановка, приняв участие в которой, участники смогут разобраться в типологии клиентов, их мотивации, научиться управлять ситуацией, достигая своих целей, вывести навыки презентаций на новый уровень и прочувствовать все тонкости коммуникаций.
Регистрация.