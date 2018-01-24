Ксения Рейжевская и Ольга Подойницына стали российскими лауреатами премии

Международная комиссия премии PRO PR Awards определила 23 победителей 2018 года, в число которых вошли 2 специалиста в области пиара из России.

По решению комиссии, состоящей из европейских и региональных экспертов, в 2018 году награды за вклад в развитие сферы связей с общественностью будут удостоены известные российские специалисты в области пиара: Ксения Рейжевская, директор по коммуникациям ведущей российской медиагруппы «Россия сегодня», в прошлом директор по коммуникациям Организационного комитета Зимних олимпийских игр в Сочи-2014, а также Ольга Подойницына, член правления банка «ВТБ Капитал».

Церемония награждения PRO PR Awards пройдет 13 апреля в отеле «Мона» в городе Златибор (Сербия), и станет частью 16-й ежегодной PRO PR конференции.

Кроме того, победителям в трёх дополнительных категориях Vision City, Vision Manager и Infigo Award будут вручаться оригинальные статуэтки. Их имена объявят 28 февраля 2018 года.

Премию PRO PR Awards вручают специалистам, чей профессиональный труд способствует лучшему восприятию и позиционированию деятельности в сфере связей с общественностью на местном и глобальном уровне.

Российскими победителями в разные годы становились: Олег Румянцев, директор Совета содействия Олимпийского комитета России (ОКР); Сергей Зверев, основатель компании «КРОС»; Елена Зелинская, журналист, писатель, общественный активист; Андрей Баранников, генеральный директор SPN Communications, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), почетный председатель Ассоциации компаний-консультантов в области развития общественных связей (АКОС).