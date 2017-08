Якоб Якобсен вернулся из мертвых, чтобы дать несколько советов

Carlsberg и брюссельское агентство FCB Happiness решили оживить основателя бренда Якоба Якобсена, который умер 130 лет назад. Якобсен выступил на конференции TED с лекцией «Почему вам следует отвечать на каждый вопрос “возможно”». Тема перекликается со слоганом Carlsberg, придуманным еще в 1973 году командой Saatchi & Saatchi: «Probably the best beer in the world» (в русскоязычном варианте – «Пожалуй, лучшее пиво в мире»).

Использование образов основателей компании – идея, конечно, не новая. Недавно Budweiser специально к финалу Суперкубка в этом году снял эпичную короткометражку об Адольфусе Буше, одном из основателей бренда. А модный дом Burberry пригласил для своего фильма Донала Глиссона и Сиену Миллер. Jack Daniel's и вовсе выстроил всю маркетинговую стратегию на имени основателя компании.

Но Carlsberg решил не просто напомнить о своей богатой и долгой истории, а в прямом смысле оживить основателя компании. По сюжету кампании Якоб Якобсен получил письмо из будущего - приглашение выступить на конференции TED. В трейлере отражены и реальные события: например, пожар на пивоварне.

Затем воскресший Якобсен (вернее его голограмма) появился на конференции TED в Копенгагене и прочел лекцию «Почему вам следует отвечать на каждый вопрос “возможно”». Как объяснили авторы кампании, они не хотели вызвать у зрителей ностальгию по прошлому. Наоборот, дух основателя Carlsberg должен помочь людям смотреть в будущее.