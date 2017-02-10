Постеры McCafe станут частью постоянной коллекции нью-йоркского музея современного искусства



Фото: Leo Burnett

Серия принтов McDonald’s McCafe станет частью постоянной коллекции в престижном музее Poster House в Нью-Йорке, сообщает Аdforum.

Принты из серии «Руки», автором которой выступило агентство Leo Burnett London, будут выставлены в музее в качестве примера современного искусства и дизайна в рекламе. «Мы всегда стремимся создать что-то знаковое и запоминающееся. Поэтому мы очень гордимся, что именно наши работы станут частью коллекции музея, и их смогут увидеть еще больше людей», - отметила главный креативный директор агентства Чака Собхани.

Постеры для McDonald’s McCafe были созданы в конце 2016 года. С помощью них авторы совместно с McDonald’s хотели рассказать любителям кофе о том, что сеть ресторанов использует только лучшие бобы арабики, собранные в Южной и Центральной Америке. Руки с кофе в экзотических животных и птиц превратил известный художник Гвидо Даниэле.