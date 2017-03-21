Утечку обнаружила компания Fallible



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Приложение McDelivery, работающее в Индии, слило в сеть данные о 2,2 млн жителей страны. На утечку обратила компания Fallible, которая специализируется на сетевой безопасности.

Через приложение в сеть утекли данные о 2,2 млн жителей страны, которые пользовались McDelivery. В интернете появились имена, адреса, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и прочая информация, которой могут воспользоваться хакеры.

По словам представителя Fallible, компания еще в начале февраля предупредила McDonald's о возможной утечке. Однако сотрудники отдела не сразу исправили технический сбой, и это вызвало масштабный взлом.

Представители McDonald's India заявили, что компания тщательно следит за безопасностью, поэтому утечка данных будет расследоваться на высшем уровне. Кроме того, всем пользователям McDelivery порекомендовали обновить приложение.