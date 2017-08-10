Пользователи снова посчитали новые маски оскорбительными

В приложении FaceApp, меняющем лица на фото с помощью нейросетей, появились этнические фильтры. Однако, спустя несколько часов, их пришлось удалить, сообщает TJournal.

С помощью фильтров можно было изменять национальность, цвет кожи и разрез глаз. Фотография пользователя подвергалась обработке и выводилась в четырех вариантах: «азиат», «чёрный», «индиец» и «белый». Однако этнические фильтры пришлось удалить из FaceApp спустя несколько часов их существования из-за «скандальности»: пользователи сочли их расистскими. Они отмечали, что приложение смеётся над представителями других национальностей, делая из них карикатуры.

«Вау, FaceApp действительно задает планку для расистских приложений с дополненной реальностью с этим обновлением, включающим черные, индийские и азиатские расовые фильтры», — сообщил пользователь.

Бывший сотрудник «Яндекса» и создатель приложения FaceApp Ярослав Гончаров объяснил, что не хотел никого обидеть. Фильтры не имели какого-либо подтекста, были помечены одинаковыми значками и перетасовывались при обработке так, чтобы пользователь каждый раз видел новый порядок масок.

Это уже второй скандал, связанный с FaceApp, за последнее время. Ранее Гончаров извинялся за фильтр «Hot», который должен был делать людей более привлекательными, а на самом деле просто обелял их лица. Тогда он объяснил неполадки «побочными эффектами работы нейросетей».