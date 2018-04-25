Алексей Ковылов, занимавший эту должность, стал первым вице-президентом ассоциации

Новым президентом ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) избран советник генерального директора НРА («Национальный рекламный альянс»), председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы Сергей Пискарев.

На этом посту он сменил Алексея Ковылова, руководителя агентств Grey Moscow и Geometry Global Moscow. Ковылов, в свою очередь, стал первым вице-президентом ассоциации.

Сергея Пискарева не в первый раз выбирают президентом АКАР, он уже возглавлял ассоциацию с 2006 по 2009 г. В 2016 г. Пискарев перешел в «Национальный рекламный альянс», где стал отвечать за цифровые медиа и стратегию мегапродавца в интернете.

По представлению Сергея Пискарёва участники конференции утвердили новую структуру и состав совета АКАР.

Были названы председатели комитетов и комиссий ассоциации. В частности, сопредседателями комитета наружной рекламы стали Михаил Манжелей («ЛАЙСА»), Жан-Эммануэль де Витт (Russ Outdoor), Алексей Нестеренко (Indoor Group), Александр Эпин (TMG). Комитет исследований аудита и рекламных технологий возглавили Андрей Березкин, («ЭСПАР-Аналитик»), Сергей Веселов (НСК), Илья Герцев (Media Direction Group, Conde of Trade). Возглавлять комитет креативных агентств будут Андрей Губайдулин (РА «Восход»), Игорь Кирикчи (BBDO Group), Владимир Ткачев (Leo Burnett Group Russia).