Нынешний президент АФК Михаил Шамолин покидает свою должность в компании и переходит на другую работу

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин покидает свой пост. Его займет Андрей Дубовсков, который является президентом МТС, сообщает РБК со ссылкой на основного владельца компании Владимира Евтушенкова.

«Он (Шамолин) переходит на другую самостоятельную работу», – уточнил Евтушенков, добавив, что о перестановках будет официально объявлено в течение 2 дней. Михаил Шамолин до своего назначения в АФК «Система» занимал пост президент МТС. После него оператора возглавил Андрей Дубовсков, который до этого руководил его украинской «дочкой».

Дубовсков станет третьим президентом МТС, возглавлявшим АФК «Система». До Шамолина эту должность занимал бывший глава МТС Леонил Меламед.

В свою очередь, главой МТС станет Алексей Корня, который в настоящее время занимает пост финансового директора оператора.

Алексей Корня работает в МТС с 2004 года, занимал должности финансового директора регионального подразделения «МТС Урал», директора группы МТС по бизнес-планированию, директора по контроллингу, вице-президента по финансам и инвестициям. В июне 2016 года стал вице-президентом по финансам и инвестициям, слияниям и поглощениям. До прихода в МТС Корня работал в компаниях «Северо-Западный Телеком» и «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

МТС является основным активом АФК «Система». Помимо оператора, в активах компании «Детский мир», «Медси», лесопромышленный холдинг Segezha, агропромышленный холдинг «Степь», высокотехнологический холдинг РТИ, «Интурист» и другие активы.