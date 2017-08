В Калифорнии прошла 34-я церемония вручения MTV Video Music Awards

Главная музыкальная премия, MTV Video Music Awards, в этом году стала особенно удачной для Кендрика Ламара. Его клип на песню Humble одержал победу сразу в шести номинациях, включая самую престижную – «Лучший видеоклип года», передает ТАСС. Однако лучшим исполнителем 2017 года был выбран британец Эд Ширан.

Премия MTV Video Music Awards считается одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии. Лучшие исполнители получают от телеканала статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором нарисован логотип MTV.

Humble Кендрика Ламара получил награды за лучшие визуальные эффекты, режиссуру и художественное руководство. Авторы видеоклипа вдохновлялись «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи. Считается, что Humble – это гротескное изображение славы в эпоху социальных сетей.

Несмотря на несколько престижных наград лучшим исполнителем признан не Кендрик Ламар, а британец Эд Ширан. Его клип на песню Shape of You также был номинирован в категории «Лучшее поп-видео», но награду получила американская группа Fifth Harmony, представившая клип вместе с Гуччи Мэйном.

В прошлом году «Лучшим видеоклипом года» был признан ролик Бейонсе на композицию Formation. В этом году певица родила двойню, поэтому сделала творческий перерыв и не представила новых работ.

Неудачной церемония оказалась для Кэти Перри. Ее видеоклип Chained to the Rhythm был номинирован в четырех категориях, но не одержал победу ни в одной из них.

На премии состоялась премьера нового видеоклипа Тейлор Свифт, который вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Тейлор предстала в совершенно новом образе: певица вылезает из могилы, танцует в BDSM-наряде и грабит банк. Песня What You Made Me Do, возможно, посвящена Канье Уэсту. Видеоклип набрал уже больше 17 млн просмотров, но некоторые пользователи посчитали попытку Тейлор перейти на темную сторону просто смешной.