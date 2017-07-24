Компания Odgers Berndtson опубликовала ежегодный рейтинг, в который вошли 233 молодых специалиста в области медиа

Компания Odgers Berndtson опубликовала ежегодный рейтинг «Молодой медиаменеджер России». В этом году в него вошли 233 молодых специалиста в области медиа, возраст которых не превышает 35 лет.

Рейтинг “Молодой медиаменеджер” - это оценка потенциала медиарынка на сегодняшний день. Методология является совместной разработкой компании Odgers Berndtson и компании PwC, а также Mediascope, которые уже на протяжении шести лет подводят итоги рейтинга. Лидерами рейтинга стали в этом году 21 медиаменеджер из пятнадцати компаний, за год добившиеся заметных результатов в профессиональном плане.

Наибольшее представительство получил Газпром-медиа Холдинг - 32 участника рейтинга. Телекомпания СТС, компания Яндекс и Mail.ru Group представлены 19 менеджерами, а из холдинга РБК в рейтинг вошли 17 менеджеров. Наибольшее число номинантов занято в отрасли интернет-сервисов, являющейся моделирующей для медиарынка в целом.

“Сегодняшние участники окажут большое влияние на развитие медиаотрасли”, - комментирует Роман Тышковский, управляющий партнер Odgers Berndtson и основатель проекта. “Это рейтинг, состоящий из представителей поколения Y, поколения, которое не боится экспериментировать, а это значит, что медиасфера вскоре будет сильно меняться”. Анна Коврижных, директор практики по оказанию аудиторских услуг компаниям сектора телекоммуникаций, ИТ и медиа, PwC в России, также указывает на перемены в отрасли: «Многие сегменты рынка индустрии развлечений и медиа уже достигли своего насыщения, поэтому для дальнейшего развития в рамках высокой конкуренции неотъемлемыми факторами становятся готовность к адаптации к быстро меняющимся тенденциям рынка, инвестиции в инновации, в развитие новых технологий, а значит, и в новые компетенции».

Самый заметный тренд последних лет – цифровизация. Как отмечает Анна Коврижных, 10 лучших кандидатов уже второй год представлены медиаменеджерами из секторов Интернет-сервисов (за исключением средств массовой информации) и СМИ в Интернете.

Цифровизацию отмечают и участники. Один из сегодняшних лидеров, Сергей Паранько, бывший редакционный директор медиапроектов Mail.Ru Group, совсем недавно перешедший во «Вконтакте», описывая свои цели на новом рабочем месте, делает акцент на том, что медиа-платформы становятся социальными лифтами: «Музыканты, которые загружали первые песни ВКонтакте, сейчас собирают стадионы; художники, которые выкладывали свои зарисовки теперь на контрактах с издательствами. Моя цель – это модернизация и отладка этого «социального лифта», чтобы он работал исправно и по понятным правилам”.

В основе методологии рейтинга лежит принцип объективности. Потенциальных участников рейтинга могут рекомендовать коллеги, они могут заполнить форму на сайте проекта лично или же быть рекомендованными к участию компанией Odgers Berndtson на основе открытых данных.

Критериев оценки пять – персональная конкурентность (знание иностранных языков, диплом МВА, наличие публикаций), профессиональные достижения, сформированные на основе динамики рейтингов Mediascope, фактор признания коллегами и два последних, наиболее специфических критерия, – индустриальный и профессиональный факторы.

Индустриальный фактор формируется компанией PwC и базируется на прогнозе перспектив развития сегментов медиарынка. Профессиональный же фактор основывается на экспертном прогнозе компании Odgers Berndtson относительно востребованности тех или иных компетенций на кадровом рынке.