Mail.Ru Group выяснила, какие интернет-медиа привлекли больше внимания читателей во втором квартале 2017



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Сервис редакционной аналитики «Медиатор», разработанный Mail.Ru Group, проанализировав 400 сайтов, определил самые популярные медиа-ресурсы во втором квартале 2017 года.

В номинациях «Самые читаемые медиа» и «Самые вовлекающие медиа» победители определяются в пяти категориях: федеральные новостные, региональные новостные, тематические, развлекательные, региональные тематические и развлекательные издания.

Среди федеральных новостных изданий лучшими стали NUR.KZ, RT на русском и РИА Новости. В тройку самых читаемых федеральных новостных ресурсов попали RT на русском, сайт телеканала «Звезда» и РИА ФАН, сохранив свои прежние позиции. Лучшими региональными новостными СМИ стали «Губернiя Daily», «Бумага» и НГС.НОВОСТИ.

Самые читаемые развлекательные СМИ - «7 Дней», Bigpicture и «Лайфхакер», тематические – Sports.ru, «Батенька, да вы трансформер» и «Драйв». Самыми эффективными тематическими изданиями по итогам второго квартала оказались «Советский спорт», «Чемпионат» и «Я Покупаю».

«Интернет-издания борются за внимание аудитории. Сервис редакционной аналитики «Медиатор» позволяет оценить, насколько хорошо это у них получается, и при необходимости скорректировать редакционную политику. А премия «Медиатор» отмечает тех, кто преуспел в этом больше других», — сообщает Надежда Егорова, руководитель проекта «Медиатор».