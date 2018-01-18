Доменное имя Putin2018.ru было зарегистрировано в 2008 году

Домен Putin2018.ru, на котором работает сайт кандидата в президенты России Владимира Путина, был зарегистрирован еще в 2008 году, когда президентом был Дмитрий Медведев, сообщают «Ведомости».

Доменное имя зарегистрировал 21-летний программист Павел Сапачев 7 ноября 2008 года — через два дня после того, как Дмитрий Медведев предложил увеличить срок президентских полномочий до шести лет. Программист подтвердил, что регистрировал сайт, но не стал его продлевать. С 11 декабря по 26 июля 2010 года у доменного имени не было владельца, а новый владелец зарегистрировал его 27 июля 2010 года.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов сообщил, что ранее доменом владел один из основателей кампании «За Путина!» интернет-продюсер, экс-депутат Госдумы от «Единой России» Константин Рыков, а затем передал его безвозмездно.

Подобные доменные имена регистрируют как киберсквоттеры, так и иные лица, причем делают это не только для продажи, но и для заработка на рекламном трафике, который может идти на такие домены из поисковых систем и адресной строки. На данный момент уже зарегистрированы Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru, а также Medvedev2024.ru, Kirienko2024.ru, Volodin2024.ru, Dyumin2024.ru, Navalny2024.ru, Sobchak2024.ru.