Выбраны кандидаты для жюрения международной премии рекламы

Жюрение фестиваля ADCE AWARDS состоится 9 ноября 2017 в Барселоне.

ADCE Awards - уникальное событие, объединяющее ведущих игроков международного рынка рекламы для оценки лучших работ-призеров локальных фестивалей стран Европы. Призеры стабильно публикуются в ежегоднике лучших работ Европы ADCE Annual.

ADCR Awards - российский профессиональный конкурс в области рекламы и дизайна, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Премия входит в состав мероприятий, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР с весом 2 балла.

Кандидаты для жюрения премии ADCE AWARDS были выбраны среди представителей жюри ADCR AWARDS предыдущего года:

- Максим Пономарев, креативный директор, агентство Friends Moscow - Категория Promotions & New Media;

- Андрей Губайдуллин, креативный директор, агентство «Восход» - Категория Integration & Innovation;

- Анна Мигалева, BBDO, Firma Agency, Яндекс.Музыка, Instinct - Категория Interactive & Mobile.

Чтобы стать кандидатом ADCE AWARDS, нужно быть членом клуба ADCR, председателем/членом жюри ADCR AWARDS предыдущего года, свободно разговаривать на английском языке и иметь возможность присутствовать на мероприятии в указанные организаторами даты.

Работы на ADCE AWARDS принимаются до 6 октября 2017. Стать участником премии ADCE AWARDS могут лишь те, кто стал победителем, либо попал в шорт-лист премии ADCR AWARDS.

Дедлайн подачи работ на ADCR Awards – 25 августа 2017.

10-11 ноября 2017 пройдет 4th ADCE European Creativity Festival.

Тема фестиваля: Imagineering Creative Intelligence.

ADCR - Клуб Арт-директоров России - некоммерческий проект, объединяющий людей творческих профессий в рекламе и созданный в соответствии с международной концепцией клубов арт-директоров. Подробнее о Премии на сайте.